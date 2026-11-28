Theo bảng xếp hạng Henley Passport Index công bố mới đây, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 85 thế giới, đồng hạng với Chad, Comoros Islands, Guinea-Bissau và Jordan. So với dữ liệu ngày 14.10, Việt Nam tăng 4 bậc, đồng thời số điểm đến được miễn thị thực trước tăng từ 49 lên 50.

Thứ hạng hộ chiếu Việt Nam có nhiều biến động trong năm 2026. Tháng 1, Việt Nam đứng thứ 86; tháng 3 tăng lên vị trí 84, sau đó lùi xuống hạng 89 vào tháng 10 trước khi cải thiện trở lại trong tháng 11.

Trên bảng xếp hạng toàn cầu, Singapore tiếp tục giữ vị trí số 1 với 193 điểm đến được miễn thị thực trước. Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đồng hạng 2 với 188 điểm đến.

Hàn Quốc đứng thứ 3 với 187 điểm đến. Nhóm 12 quốc gia châu Âu cùng xếp thứ 4, với 185 điểm đến, gồm Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Tại Đông Nam Á, bên cạnh Singapore dẫn đầu thế giới, Malaysia xếp thứ 6 với 183 điểm đến. Thái Lan đứng thứ 64 với 76 điểm đến; Indonesia xếp thứ 67 với 70 điểm đến; Philippines đứng thứ 72 với 65 điểm đến. Trong khi đó, Campuchia xếp thứ 88, Lào đứng thứ 90 và Myanmar ở vị trí 92.

Henley Passport Index do Henley & Partners công bố, cập nhật hằng tháng, đánh giá 199 hộ chiếu dựa trên khả năng tiếp cận 227 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước.

Dữ liệu được xây dựng trên cơ sở thông tin độc quyền từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), kết hợp với phân tích của đội ngũ nghiên cứu Henley & Partners.

Việc hộ chiếu Việt Nam tăng hạng và mở rộng thêm điểm đến miễn thị thực phản ánh sự cải thiện về khả năng di chuyển quốc tế.

Tuy nhiên, để nâng cao vị thế trong những kỳ xếp hạng tiếp theo, việc mở rộng quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy chính sách thị thực thuận lợi và nâng cao uy tín quốc gia tiếp tục có ý nghĩa quan trọng.