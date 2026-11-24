Là quốc gia mạnh về nông nghiệp, New Zealand đã đạt những bước tiến lớn trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ. Ảnh minh họa: Newswire

New Zealand thử nghiệm hộ chiếu số cho doanh nghiệp

Bộ Kinh doanh, Đổi mới và Việc làm (MBIE) New Zealand đầu tháng 11 cho biết, các doanh nghiệp tại quốc gia này sắp có một phương thức nhanh chóng và bảo mật hơn để xác minh cũng như chia sẻ thông tin doanh nghiệp, thông qua việc triển khai thử nghiệm chứng thực kỹ thuật số dựa trên Mã số Doanh nghiệp New Zealand (New Zealand Business Number - NZBN).

Với tên gọi "NZBN Business Passport" (Hộ chiếu Doanh nghiệp NZBN), chứng thực kỹ thuật số mới này được lưu trữ trong một ví điện tử trên thiết bị di động của người dùng. Nó cho phép các doanh nghiệp xác minh và chia sẻ những thông tin quan trọng, bao gồm cả việc xác nhận một cá nhân có thẩm quyền đại diện cho doanh nghiệp đó. Giải pháp này giúp giảm bớt thủ tục giấy tờ và các bước kiểm tra thủ công khi doanh nghiệp làm việc với các tổ chức khác.

NZBN Business Passport là chứng thực kỹ thuật số đầu tiên do chính phủ phát hành và là chứng thực thứ hai được cấp phép theo Khung tin cậy về Dịch vụ Định danh Kỹ thuật số (Digital Identity Services Trust Framework). Các chứng thực kỹ thuật số đóng vai trò then chốt trong quá trình số hóa chính phủ, giúp các dịch vụ công trở nên kết nối hơn, bảo mật hơn và dễ sử dụng hơn.

Theo MBIE, chứng nhận mới có thể giảm giấy tờ và các bước kiểm tra thủ công khi doanh nghiệp làm việc với đối tác. Thay vì phải cung cấp nhiều tài liệu để chứng minh thông tin doanh nghiệp hoặc quyền đại diện, người dùng có thể chia sẻ chứng nhận số đã được xác thực theo phương thức được chấp nhận.

Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở việc đưa thông tin doanh nghiệp lên điện thoại, mà ở khả năng sử dụng lại dữ liệu đã được xác thực trong nhiều giao dịch. Một doanh nghiệp có thể phải chứng minh tư cách pháp nhân, mã số đăng ký, địa chỉ, người đại diện hoặc quyền của người thực hiện giao dịch khi mở tài khoản ngân hàng, ký hợp đồng, tham gia đấu thầu, đăng ký dịch vụ hay làm việc với cơ quan quản lý. Nếu những thông tin này được xác thực trên một nền tảng đáng tin cậy, các tổ chức tiếp nhận có thể giảm việc kiểm tra lại giấy tờ và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp nhiều bản sao tài liệu.

Định danh số mở đường cho giao dịch tin cậy

Đây là hướng phát triển mới của định danh số, vốn trước đây thường tập trung vào cá nhân, nay được mở rộng sang tổ chức và các chủ thể kinh tế. Trong nền kinh tế số, định danh doanh nghiệp giúp tổ chức chứng minh tư cách pháp lý, xác thực người đại diện và cung cấp những thông tin cần thiết cho từng giao dịch.

New Zealand không phải quốc gia duy nhất theo đuổi hướng đi này. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang thúc đẩy ví định danh số châu Âu (European Digital Identity Wallet), hướng tới cho phép cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận các chứng nhận, thông tin xác thực và dịch vụ số. Khả năng kết nối giữa các hệ thống định danh được kỳ vọng hỗ trợ giao dịch xuyên biên giới, giảm những khâu xác minh thủ công và tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Khi thông tin doanh nghiệp và người đại diện được xác thực thông qua một hệ thống đáng tin cậy, các tổ chức có thể tiếp nhận dữ liệu nhanh hơn, giảm phụ thuộc vào giấy tờ và hạn chế sai lệch phát sinh từ việc nhập lại thông tin thủ công. Nếu được triển khai trên nền tảng có khả năng tương tác, định danh số doanh nghiệp còn có thể tạo điều kiện để các dịch vụ số kết nối với nhau, tránh tình trạng mỗi tổ chức xây dựng một hệ thống xác minh riêng.

Tuy nhiên, hiệu quả của hộ chiếu số doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng được các cơ quan, ngân hàng và đối tác chấp nhận trong những quy trình thực tế. Hệ thống cũng cần có cơ chế cấp, xác minh, cập nhật và thu hồi chứng nhận khi thông tin doanh nghiệp hoặc quyền đại diện thay đổi, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền kiểm soát thông tin được chia sẻ.

Việt Nam hướng tới giảm thủ tục, tăng kết nối dữ liệu doanh nghiệp

Tại Việt Nam, phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp là những định hướng quan trọng trong quá trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, việc phát triển hạ tầng số, dữ liệu và các nền tảng dùng chung có ý nghĩa tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việt Nam đã phát triển các hệ thống định danh điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia và nền tảng phục vụ quản lý doanh nghiệp, thuế, đăng ký kinh doanh và nhiều dịch vụ hành chính. Những nền tảng này tạo cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, mở rộng khả năng xác thực thông tin doanh nghiệp trên môi trường số, hướng tới giảm việc cung cấp lại giấy tờ trong những giao dịch đã có dữ liệu được kiểm chứng.

Đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc giảm các thủ tục xác minh, cung cấp hồ sơ và chờ xử lý có thể góp phần tiết kiệm thời gian, nguồn lực. Khi thông tin đăng ký kinh doanh, người đại diện, nghĩa vụ thuế và những dữ liệu liên quan được kết nối theo cơ chế phù hợp, các dịch vụ tài chính, hành chính và giao dịch thương mại có thể được cung cấp nhanh hơn, giảm những bước không cần thiết.

Tuy nhiên, để định danh số doanh nghiệp phát huy hiệu quả, điều quan trọng là xây dựng cơ chế chia sẻ và xác thực dữ liệu thống nhất, bảo đảm thông tin được cập nhật, chính xác và có thể sử dụng trong nhiều giao dịch. Hệ thống cần xác định rõ cơ quan cấp chứng nhận, phạm vi thông tin được chia sẻ, quyền truy cập, trách nhiệm của các bên và cách xử lý khi dữ liệu không còn chính xác hoặc quyền đại diện thay đổi.

Một hướng tiếp cận có thể được xem xét là phát triển chứng nhận số doanh nghiệp trên nền tảng định danh điện tử và dữ liệu đăng ký doanh nghiệp hiện có, cho phép doanh nghiệp xác thực tư cách pháp lý, người đại diện và những thông tin cần thiết khi giao dịch với các tổ chức. Việc triển khai có thể bắt đầu từ một số dịch vụ có nhu cầu xác minh thường xuyên, như giao dịch ngân hàng, đăng ký dịch vụ, thủ tục hành chính hoặc xác thực khi ký kết hợp đồng điện tử.

Nếu được xây dựng theo hướng mở, có khả năng kết nối và bảo đảm an toàn dữ liệu, mô hình này có thể góp phần giảm chi phí giao dịch, thúc đẩy môi trường kinh doanh số và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của doanh nghiệp.

Hộ chiếu số cho doanh nghiệp vì vậy không chỉ là một chứng nhận điện tử mới, mà gợi mở cách tổ chức lại những quy trình xác minh vốn tồn tại trong nhiều hoạt động kinh tế. Trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 57, việc chuyển từ số hóa giấy tờ sang xây dựng những nền tảng dữ liệu có thể sử dụng lại, kết nối và phục vụ giao dịch thực tế sẽ là một hướng đi đáng quan tâm, góp phần đưa chuyển đổi số trở thành lợi ích cụ thể đối với doanh nghiệp và nền kinh tế.