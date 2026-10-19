Hộ chiếu quyền lực thứ 2 Đông Nam Á trở lại thứ hạng cao nhất lịch sử

Tháng 10, Henley Passport Index công bố hộ chiếu Malaysia tăng một bậc, lên vị trí thứ 6 thế giới, đồng hạng với Hungary, Ba Lan và Anh. Công dân mang hộ chiếu các nước này có thể nhập cảnh 184 trong tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực (visa) từ trước.

Đây là thứ hạng cao nhất Malaysia từng đạt được trong lịch sử 20 năm của bảng xếp hạng. Hồi tháng 3, hộ chiếu nước này từng tăng 3 bậc, lên vị trí thứ 6, trước khi xuống hạng 7 vào tháng 6. Kết quả tháng 10 đưa hộ chiếu Malaysia trở lại vị trí cao nhất sau nhiều năm biến động.

Hai thập kỷ thăng trầm

Giai đoạn 2006-2026 chứng kiến nhiều thay đổi trong thứ hạng hộ chiếu Malaysia. Năm 2006, nước này đứng thứ 9, trước khi tụt xuống hạng 14 vào năm 2012. Một năm sau, Malaysia phục hồi lên vị trí thứ 9 và đạt hạng 8 vào năm 2014.

Trong giai đoạn 2015-2025, thứ hạng hộ chiếu Malaysia chủ yếu dao động từ vị trí thứ 10 đến 14, trong đó nước này hai lần xuống hạng 14 vào các năm 2020 và 2023. Nhìn chung, thứ hạng chưa cải thiện ổn định trong suốt thập kỷ này.

Lịch sử thứ hạng hộ chiếu Malaysia giai đoạn 2006 - tháng 10/2026. Ảnh: Henley Passport Index.

Sang năm 2026, hộ chiếu Malaysia chứng minh sức mạnh khi vươn lên vị trí thứ 6, mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu 20 năm. Tại Đông Nam Á, nước này đứng thứ 2 về sức mạnh hộ chiếu, chỉ sau Singapore.

Singapore tiếp tục dẫn đầu thế giới về thứ hạng Henley Passport Index, với khả năng tiếp cận 193 điểm đến mà không cần xin visa trước. Nhật Bản, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đồng hạng hai, với 188 điểm đến; Thụy Điển đứng thứ ba với 187 điểm đến.

Vì sao hộ chiếu Malaysia "quyền lực"?

Theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama, các chuyên gia nhận định quan hệ ngoại giao song phương và đa phương là một trong những yếu tố quan trọng giúp hộ chiếu nước này mở rộng khả năng đi lại. Những mối quan hệ này tạo điều kiện để Malaysia thúc đẩy các thỏa thuận miễn thị thực, miễn trừ thị thực hoặc cấp thị thực tại cửa khẩu.

Tiến sĩ Noor Nirwandy Mat Noordin, giảng viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh Truyền thông và Thông tin thuộc Đại học Công nghệ MARA (UiTM), cho rằng vị thế quốc tế của Malaysia có liên hệ với sự ổn định về kinh tế, an ninh và chính trị.

Chuyên trang Đông Nam Á Seasia cũng đề cập đến nền tảng kinh tế của Malaysia. Quốc gia này là một trung tâm sản xuất và thương mại lớn trong khu vực, có lực lượng lao động trình độ cao, sức mua ổn định và hình ảnh du lịch có trách nhiệm. Những yếu tố này góp phần củng cố niềm tin quốc tế đối với công dân Malaysia.

Hộ chiếu mới của Malaysia được giới thiệu tại lễ ra mắt ở Kuala Lumpur, ngày 30/6. Ảnh: Miera Zulyana/Malay Mail.

Ngoài ra, trình độ giáo dục, sức mua và hình ảnh du khách có trách nhiệm cũng là những yếu tố có thể củng cố niềm tin quốc tế đối với công dân Malaysia.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh độ tin cậy của giấy tờ đi lại. Giáo sư Ahmad Martadha Mohamed, Phó hiệu trưởng phụ trách công tác sinh viên và cựu sinh viên của Đại học Utara Malaysia (UUM), nhận định công nghệ sinh trắc học giúp hộ chiếu Malaysia khó bị làm giả.

Malaysia đã đưa mẫu hộ chiếu mới vào sử dụng từ ngày 1/7, có thời hạn 10 năm, dài hơn thời hạn thông thường trước đây, giúp người dân giảm tần suất gia hạn giấy tờ. Mẫu mới được trang bị 94 tính năng bảo mật, gồm hoa văn guilloche, hình ảnh ẩn, kỹ thuật in cầu vồng, điều biến độ rộng đường nét, ảnh ba chiều và công nghệ in bằng mực phát quang dưới tia cực tím.

Các trang hộ chiếu còn có hình minh họa những địa danh lịch sử tiêu biểu của Malaysia, chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng cực tím (UV). Những cải tiến này giúp tăng khả năng xác thực giấy tờ và hạn chế nguy cơ làm giả.

Du khách tham quan đền Sri Subramaniar Swamy tại Batu Caves, Malaysia, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Giáo sư Ahmad Martadha cho rằng uy tín của công dân Malaysia trong vấn đề nhập cư cũng có ý nghĩa đối với khả năng tiếp cận các quốc gia khác. Công dân Malaysia ít bị gắn với tình trạng lưu trú quá hạn hoặc cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

Ngược lại, công dân từ những nước có nhiều người vi phạm quy định lưu trú có thể bị cơ quan nhập cư tại các quốc gia tiếp nhận đánh giá thận trọng hơn.

Trên thực tế, một hộ chiếu mạnh đem lại lợi ích thiết thực ngoài ý nghĩa biểu tượng. Công dân Malaysia có thể giảm bớt thủ tục xin visa, không phải xếp hàng tại đại sứ quán hoặc chờ xét duyệt hồ sơ, qua đó tiết kiệm thời gian và hàng trăm USD chi phí thị thực cho mỗi chuyến đi.

Khả năng đi lại linh hoạt cũng giúp họ dễ săn vé giá rẻ vào phút chót hoặc thực hiện các chuyến đi ngẫu hứng mà không phải chờ hoàn tất thủ tục visa. Đây là lợi thế trong bối cảnh du lịch toàn cầu phục hồi nhanh.

Du khách ngắm đường chân trời Kuala Lumpur từ đài quan sát ở thủ đô Malaysia ngày 31/7/2025. Ảnh: Reuters.