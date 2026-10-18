Hồ canxi xanh ngọc trong hang động mới phát hiện ở Quảng Trị

Hang Thắng được người đi rừng tên Nguyễn Quyết Thắng tìm thấy vào tháng 6. Hang dài gần 3 km, rộng trung bình khoảng 70 m, nhiều đoạn vượt 100 m. Với những giá trị về thiên nhiên và địa chất, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã chấp thuận chủ trương cho Jungle Boss, công ty chuyên thám hiểm và tổ chức tour hang động, đưa hang Thắng vào khai thác du lịch thám hiểm.

Hang Thắng có 4 hồ canxi nằm sâu trong lòng hang, lớn nhất trong các hang động đã phát hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc công ty, cho biết hang được khảo sát từ tháng 6, nhưng đến tháng 10, đoàn mới lần đầu tận mắt chiêm ngưỡng hồ canxi trong dáng vẻ ngập sắc xanh ngọc. Nhiều tháng trước, đoàn khảo sát chỉ ghi nhận được những dấu tích là những gờ canxi uốn lượn trên nền hang và vệt mực nước cũ cao khoảng 3 m hằn rõ trên vách đá.

Khi mùa mưa đến, khung cảnh trong lòng hang vượt xa những gì đoàn khảo sát hình dung. Hàng loạt gờ khoáng chất uốn lượn chia mặt nước thành nhiều tầng hồ nối tiếp nhau, phía trên là những khối thạch nhũ đồ sộ phủ kín trần hang.

Càng tiến sâu, những hồ canxi lần lượt mở rộng diện tích, từ 100 m2, 200 m2 và thậm chí lên đến khoảng 500 m2, trải rộng như những tấm gương xanh ngọc khổng lồ giữa lòng đất.

Theo ông Dũng, toàn bộ hệ thống hồ canxi được hình thành từ quá trình vận động của nước và sự kết tủa khoáng chất trong tự nhiên. Khi nước từ trần và vách hang chảy xuống, dòng chảy góp phần tạo nên những vùng trũng trên nền đá, đồng thời canxi cacbonat dần kết tủa và bồi đắp thành những gờ khoáng chất. Qua thời gian, những gờ đá này phát triển thành nhiều bức tường ngăn tự nhiên, giữ nước lại và tạo nên hệ thống hồ nhiều tầng.

Cảnh sắc những hồ canxi xanh ngọc phụ thuộc vào lượng nước trong hang. Đến cuối mùa mưa (khoảng tháng 1-2 năm sau), diện mạo của hang Thắng sẽ trở nên ngoạn mục hơn khi toàn hệ thống hồ no nước. Lượng nước trong hồ canxi tích tụ từ tháng 10 và có thể duy trì đến tháng 3 năm sau, tùy thuộc vào lượng mưa và quá trình thoát nước trong hang.

Hành trình khám phá hang Thắng theo hình thức trekking 2 ngày 1 đêm, tổng quãng đường khoảng 15 km, đưa du khách khám phá hang Thắng, hang nước Trạ Ang và thung lũng Ma Đa. Đồng thời chinh phục 2 chặng đu dây xuống lòng hang dài 20 m và 25 m, chiêm ngưỡng thạch nhũ, các khối ngọc động nằm sâu trong hốc đá, bơi lội và cắm trại qua đêm bên hồ Ma Đa. Đây là thời gian lý tưởng để trở thành những du khách đầu tiên đứng trước hồ canxi.

Cung trekking tương đối bằng phẳng, ít dốc, nhưng chỉ dành cho du khách từ 9 tuổi trở lên. Tour có giá 7,65 triệu đồng/khách, khởi hành hàng ngày với tối thiểu 2 khách và tối đa 15 khách mỗi đoàn để bảo tồn nguyên trạng hang. Khi khai thác tour du lịch, công ty cũng tính toán lộ trình tham quan riêng để hạn chế tác động đến các khu vực thạch nhũ, hồ canxi và ngọc động.

Trúc Hồ