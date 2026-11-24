Nam diễn viên Hồ Ca trở thành cái tên được chú ý khi xuất hiện trong danh sách 2026 Asia-Pacific Most Influential Young Men TOP 100 (100 nam giới trẻ có ảnh hưởng nhất châu Á - Thái Bình Dương). Bảng xếp hạng được APEA Asia-Pacific Youth Leaders Program công bố tại Hong Kong vào ngày 22/11, quy tụ 100 gương mặt đến từ 14 nền kinh tế thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, danh sách không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giải trí mà còn có sự góp mặt của những đại diện thuộc các ngành kinh doanh, công nghệ, thể thao, học thuật và văn hóa. Trong lĩnh vực diễn xuất, Hồ Ca cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Dương Dương, Chu Nhất Long và Lôi Giai Âm là những nam diễn viên Trung Quốc đại lục được xướng tên.

Hồ Ca được vinh danh trong danh sách 100 nam giới có ảnh hưởng nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

Theo thông tin được công bố, các nhân vật được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tiếng Anh, không phân chia thứ hạng từ cao xuống thấp. Vì vậy, việc góp mặt trong danh sách mang ý nghĩa ghi nhận sự hiện diện và sức ảnh hưởng của những gương mặt nổi bật trong nhiều lĩnh vực, thay vì xác lập vị trí số một hay số hai.

Ở tuổi 44, Hồ Ca vẫn là một trong những nam diễn viên có vị trí đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Lang Nha Bảng và Kẻ Ngụy Trang. Mỗi vai diễn mang đến một màu sắc riêng, đồng thời cho thấy sự trưởng thành trong cách lựa chọn nhân vật và thể hiện tâm lý.

Đặc biệt, Lang Nha Bảng được xem là một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hồ Ca. Hình tượng Mai Trường Tô với trí tuệ, sự điềm tĩnh và những giằng xé nội tâm giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Vai diễn cũng góp phần củng cố hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng đảm nhận những nhân vật đòi hỏi chiều sâu diễn xuất.

Trước đó, Hồ Ca từng trải qua biến cố tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2006. Sau thời gian dài điều trị và phục hồi, anh trở lại với nghệ thuật, tiếp tục theo đuổi diễn xuất và từng bước xây dựng vị thế riêng. Câu chuyện này cũng thường được nhắc đến khi nhìn lại hành trình nghề nghiệp của nam diễn viên.

Hồ Ca duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ.

Việc Hồ Ca xuất hiện trong danh sách 100 gương mặt nam có ảnh hưởng nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 vì thế thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Sau nhiều năm hoạt động, nam diễn viên vẫn duy trì sức hút nhờ những vai diễn có dấu ấn, đời sống nghệ thuật bền bỉ và hình ảnh được đông đảo khán giả yêu mến.