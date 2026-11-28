Mới đây, những hình ảnh ghi lại quá trình ghi hình bộ phim Trọng Chứng Giám Hộ bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Tâm điểm chú ý là phân cảnh Hồ Ca và Lưu Đào xuất hiện bên nhau giữa khung cảnh hoàng hôn, có khoảnh khắc ôm hôn đầy tình cảm. Cả hai thể hiện sự gần gũi, tự nhiên, khiến nhiều khán giả tò mò về mối quan hệ của các nhân vật trong tác phẩm.

Đáng chú ý, Hồ Ca và Lưu Đào từng có màn kết hợp được yêu thích trong bộ phim Lang Gia Bảng ra mắt năm 2015. Khi đó, Hồ Ca đảm nhận vai Mai Trường Tô, còn Lưu Đào hóa thân thành quận chúa Nghê Hoàng. Dù nhân vật có tình cảm sâu sắc dành cho nhau nhưng câu chuyện của họ không có một cái kết trọn vẹn như mong đợi. Vì vậy, loạt hình ảnh mới khiến người hâm mộ gợi nhắc đến cặp đôi Mai Trường Tô - Nghê Hoàng, thậm chí xem đây như một sự bù đắp cho mối duyên còn dang dở trên màn ảnh.

Hình ảnh hậu trường cảnh tình cảm của Hồ Ca và Lưu Đào thu hút sự chú ý.

Trong dự án lần này, hai nghệ sĩ đảm nhận hình tượng hoàn toàn mới. Hồ Ca vào vai Lâm Viễn Xuyên, một nam điều dưỡng có 15 năm kinh nghiệm làm việc tại khoa hồi sức tích cực. Trong khi đó, Lưu Đào thủ vai Dương Hân Duyệt, đồng nghiệp cùng bệnh viện và cũng là vợ của nhân vật do Hồ Ca đảm nhận. Câu chuyện khai thác cuộc sống của những nhân viên y tế, đặc biệt là áp lực công việc và những khoảng cách trong đời sống gia đình khi cả hai thường xuyên phải làm việc lệch ca.

Sự trở lại chung khung hình của hai diễn viên vì thế nhận được nhiều sự quan tâm. Sau hơn một thập kỷ, họ có dịp thể hiện một mối quan hệ tình cảm với màu sắc trưởng thành hơn, thay vì câu chuyện tình nhiều day dứt như trong tác phẩm cổ trang trước đó.

Trọng Chứng Giám Hộ hiện vẫn trong quá trình ghi hình và chưa công bố lịch phát sóng chính thức. Những hình ảnh cảnh hôn đang lan truyền mới dừng ở mức tư liệu hậu trường, chưa phải trích đoạn do đoàn phim phát hành. Dẫu vậy, màn tái hợp của Hồ Ca và Lưu Đào đã đủ khiến khán giả mong chờ dự án, đặc biệt là cách hai nghệ sĩ thể hiện câu chuyện hôn nhân của những người làm nghề y.