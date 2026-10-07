Hồ cá trong nhà có thể là 'thủ phạm' khiến Wi-Fi chập chờn

Wi-Fi hoạt động bằng sóng vô tuyến, thường ở dải 2.4 GHz hoặc 5 GHz. Một số vật liệu hấp thụ sóng như bọt biển, biến năng lượng Wi-Fi thành nhiệt, và nước nằm trong số các vật liệu hấp thụ điển hình. Theo Alex Hills, chuyên gia viễn thông từng góp phần xây dựng một trong những mạng Wi-Fi quy mô lớn đầu tiên tại đại học Carnegie Mellon (Mỹ), hồ cá đặt giữa bộ định tuyến (router) và thiết bị có thể tạo ra vùng sóng yếu hoặc thậm chí là điểm chết.

Hồ cá có thể là nguyên nhân khiến mạng Wi-Fi chập chờn.

Cơ chế nằm ở các phân tử nước. Nước có thể làm giảm cường độ sóng vô tuyến khi sóng đi xuyên qua. Về mặt thực tế, một hồ nước sâu là đường truyền khó khăn hơn so với cùng quãng đường qua không khí, và một hồ đặt sau tường gạch còn gây rắc rối hơn khi đặt trong phòng thoáng.

Dải 2.4 GHz gần với dải tần mà nước ở thể lỏng hấp thụ năng lượng vô tuyến hiệu quả, và lò vi sóng cũng dùng tần số khoảng 2.45 GHz. Có cách nói rút gọn rằng 2.45 GHz là "tần số cộng hưởng của nước", nhưng điều này không có nghĩa hồ cá hấp thụ mọi tín hiệu ở tần số đó theo kiểu cộng hưởng kỳ diệu.

Chuyển sang 5 GHz cũng không giúp tránh được vấn đề. Tổn hao điện môi trong nước tiếp tục tăng khi vượt qua 2.4 GHz, và tín hiệu 5 GHz còn chịu thêm khoảng 6 dB tổn hao đường truyền so với 2.4 GHz trên cùng khoảng cách. Cả hai dải tần đều có thể bị hồ cá ảnh hưởng.

Nước không chỉ có trong hồ cá. Cơ thể người chứa khoảng 60% nước và cũng hấp thụ tín hiệu 2.4 GHz khá hiệu quả. Bê tông mới đổ có thể làm suy hao tín hiệu hơn 20 dB, phần lớn do lượng nước còn trong hỗn hợp.

Nhiều khả năng hồ cá chỉ làm giảm cường độ, tốc độ hoặc độ ổn định của tín hiệu thay vì chặn hoàn toàn. Để khắc phục, có thể dời router ra khỏi đường truyền qua hồ cá. Hệ thống mesh cũng giúp, và cáp Ethernet nối router với nút mesh sẽ tránh việc phải truyền tín hiệu xuyên qua hồ.

Thay đổi sang hệ thống mesh giúp mạng Wi-Fi trong nhà ổn định hơn.

Ngoài hồ cá, các thiết bị khác cũng có thể gây nhiễu Wi-Fi. Lò vi sóng cũ hoặc hỏng có thể rò rỉ tín hiệu 2.4 GHz, trong khi gương có thể phản xạ sóng Wi-Fi giống như phản xạ ánh sáng.