Hồ Ca suy giảm sức khỏe ở tuổi 44

Ngày 2/10, tờ Sohu đưa tin trong một cuộc phỏng vấn gần đây, diễn viên Hồ Ca chia sẻ về tình hình sức khỏe ở tuổi 44 và những biện pháp anh thực hiện để bảo vệ bản thân. Nam diễn viên cho biết luôn mang theo thuốc nitroglycerin bên mình và chuẩn bị cả máy khử rung tim tự động (AED) khi đi công tác.

Theo Hồ Ca, anh nhận thức rõ bản thân phải có trách nhiệm với gia đình. Con gái anh vừa bắt đầu học mẫu giáo, trong khi bố mẹ đã lớn tuổi. Do đó, nam diễn viên cho rằng bản thân cần tự chăm sóc sức khỏe trước khi có thể chăm lo cho những người thân yêu.

“Tôi đang bước vào giai đoạn phải chăm sóc bố mẹ già và nuôi dạy con nhỏ. Chỉ khi chăm sóc bản thân mình trước tiên, tôi mới có khả năng chăm sóc gia đình", anh chia sẻ.

Hồ Ca muốn giữ gìn sức khỏe, để có thể chăm sóc người thân. Ảnh: Epochtimes.

Một trong những nguyên nhân khiến Hồ Ca đặc biệt quan tâm đến sức khỏe là sự ra đi đột ngột của hai người bạn chỉ trong vòng hai tháng. Một người ngoài 50 tuổi, người còn lại trạc tuổi anh. Cả hai đều qua đời vì nhồi máu cơ tim.

Sự mất mát này khiến nam diễn viên nhìn nhận nghiêm túc hơn về những rủi ro sức khỏe, kể cả khi tuổi đời chưa cao.

Hồ Ca cho biết anh nhận thấy thể trạng suy giảm rõ rệt sau tuổi 40, một phần do lịch trình làm việc kéo dài và cường độ cao trong những năm trước. Trong thời gian thực hiện phim Phồn hoa, hầu hết cảnh quay là vào ban đêm. Lịch làm việc dày đặc khiến anh thường xuyên rơi vào tình trạng kiệt sức.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục tham gia một dự án quay phim trên cao nguyên kéo dài hơn 7 tháng. Qua một lần kiểm tra sức khỏe, anh được phát hiện có vấn đề về tim.

Những trải nghiệm này khiến Hồ Ca nhận ra cơ thể không thể mãi chịu đựng cường độ làm việc cao như thời trẻ. Anh ví sức khỏe như một chiếc thẻ tín dụng. Việc "tiêu dùng" quá mức trong quá khứ có thể dẫn đến những hệ quả về sau.

Vì vậy, việc anh mang theo thuốc nitroglycerin và máy AED khi đi công tác nhằm phòng ngừa rủi ro cho bản thân. Hồ Ca cũng muốn hỗ trợ người khác nếu gặp tình huống khẩn cấp.

Hồ Ca sinh năm 1982, là một trong những nam diễn viên hàng đầu của Trung Quốc. Anh được khán giả biết đến qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh như Tiên kiếm kỳ hiệp, Hiên viên kiếm: Thiên chi ngân, Thần thoại, Anh hùng xạ điêu (2008), Lang Nha Bảng và Kẻ ngụy trang.

Đầu năm 2023, Hồ Ca thông báo kết hôn và xác nhận đã đón con gái đầu lòng. Vợ anh từng làm trợ lý, đồng thời đảm nhận vai trò đại diện phát ngôn cho nam diễn viên.