'Hô biến' lọ thực phẩm chức năng 10.000 lên 60.000 đồng

Loạt viên sủi với nhãn mác khác nhau có dấu hiệu giả. Ảnh: Hanoimoi

Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các lực lượng chức năng vừa triệt phá vụ sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên sủi có dấu hiệu giả tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm do Nguyễn Thế Vinh làm giám đốc.

Hơn 1,2 triệu sản phẩm thực phẩm chức năng bị tạm giữ

Hơn 1,2 triệu sản phẩm đã bị tạm giữ; kết quả kiểm nghiệm một số mẫu cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat cao gấp 20 lần mức cho phép.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, mặc dù không có các nguyên liệu thuộc nhóm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12, D3 như thông tin trên bao bì, doanh nghiệp vẫn sản xuất, cung ứng ra thị trường nhiều loại viên sủi.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, sản phẩm thực chất là hỗn hợp pha trộn giữa Vitamin C không rõ nguồn gốc, chất bảo quản cùng hương liệu tạo màu, tạo mùi.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: Hanoimoi

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng dạng viên sủi có nội dung trong bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nội dung ghi trên nhãn hàng hóa; đồng thời chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ công bố, tự công bố.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi các loại tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của Công ty Vintechpharm và 3 cơ sở, quầy thuốc mua hàng của doanh nghiệp này.

Bốn sản phẩm được lấy mẫu, gửi Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) để phân tích. Kết quả cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat cao gấp 20 lần mức cho phép.

Đáng chú ý, kết quả phân tích cũng không phát hiện Vitamin B1, Vitamin B3, Vitamin B6, Adenosine và Cordycepin trong các sản phẩm như nội dung thể hiện trên nhãn.

Nguyên liệu sản xuất viên sủi. Ảnh: Hanoimoi

Chi phí sản xuất mỗi lọ thực phẩm chức năng chỉ khoảng 10.000 đồng

Theo lời khai ban đầu của những người liên quan, chi phí sản xuất mỗi lọ viên sủi chỉ khoảng 10.000 đồng. Sau khi đóng gói, sản phẩm được phân phối tới các quầy thuốc và bán cho người tiêu dùng với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ.

Trên bao bì và nội dung quảng cáo, sản phẩm được giới thiệu với những công dụng như tăng sức đề kháng cho trẻ nhỏ, hỗ trợ thải độc, làm mát gan...

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là giám đốc và nhân viên pha chế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm để điều tra theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua các sản phẩm viên sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ - RAU MÁ, ACTISO PRO do Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm cung cấp liên hệ Điều tra viên Mã Đại Dương, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, số điện thoại 0949.926.926, địa chỉ: Số 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội để phối hợp điều tra.