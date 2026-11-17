Ở hồ Ba Bể, ranh giới bảo vệ di tích đi qua một số khu dân cư đã sinh sống ổn định. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, tình trạng chồng lấn, nhất là tại khu vực bảo vệ I, gây khó khăn cho việc xây dựng, sản xuất của người dân, cũng như công tác quản lý đất đai và cấp phép xây dựng.

Đây là một trong những vấn đề được nêu tại cuộc họp chiều 16/11 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng chủ trì. Cuộc họp xem xét những nội dung cần điều chỉnh trong quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, được Thủ tướng phê duyệt ngày 28/6/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên.

Rà soát ranh giới bảo vệ di tích

Việc rà soát đặt ra yêu cầu làm rõ phạm vi cần bảo vệ ở từng khu vực, đồng thời tính đến nhu cầu xây dựng nhà ở, sản xuất và ổn định sinh kế của người dân. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa giới và phạm vi quản lý thay đổi. Các quy định về sử dụng đất và xây dựng tại khu dân cư, khu vực bảo vệ di tích và khu phát triển du lịch cũng cần được cập nhật để hạn chế chồng chéo giữa các quy hoạch.

Khu dân cư bên cạnh lòng hồ Ba Bể. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Trong đợt khảo sát tháng 10, Ban Quản lý dự án đề xuất ưu tiên chỉnh trang các bản Cám, Cốc Tộc và Pác Ngòi, giữ gìn kiến trúc truyền thống, từng bước nâng cấp hạ tầng gắn với du lịch cộng đồng. Tại động Puông, Ao Tiên và đảo An Mạ, định hướng được nêu là bảo tồn và hạn chế tác động đến cảnh quan tự nhiên.

Tổ chức lại không gian du lịch quanh hồ

Hướng tới hình thành Khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể, tỉnh đặt vấn đề rà soát vị trí các khu dịch vụ, lưu trú, nghỉ dưỡng và vui chơi. Phương án tổ chức lại không gian cần tính đến khả năng thu hút đầu tư, nâng chất lượng dịch vụ và bảo vệ cảnh quan, môi trường, hệ sinh thái của khu danh thắng.

Địa hình miền núi cùng hệ thống sông, hồ chia cắt khiến một số điểm du lịch còn khó tiếp cận. Báo cáo tại cuộc họp đề cập việc nghiên cứu phương án giao thông và hạ tầng kỹ thuật để kết nối các khu chức năng, trong đó có các phương thức đi lại phù hợp với địa hình và hoạt động du lịch.

Người dân đánh cá, thả lưới trên hồ Ba Bể. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

Kết luận cuộc họp, ông Dương Văn Lượng giao Ban Quản lý dự án và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương điều chỉnh quy hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì lập hồ sơ khoa học về di tích. Sở Xây dựng nghiên cứu thủ tục và phối hợp xây dựng tiến độ, còn Sở Tài chính rà soát, đề xuất kinh phí.