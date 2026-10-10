Hồ Ayun Hạ điều tiết nước qua tràn xả lũ tối đa 150 m³/giây

Ngày 9-10, Chi nhánh Thủy lợi Phú Thiện (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai) ban hành Thông báo số 12/TB-CN về việc tiếp tục điều tiết nước qua tràn xả lũ hồ Ayun Hạ.

Hồ chứa Ayun Hạ trên lưu vực sông Ba. Ảnh: Ngọc Sang

Theo đó, từ 17 giờ cùng ngày, lưu lượng điều tiết nước xuống hạ lưu được tăng lên mức 10-150 m³/giây. Thời gian dự kiến đóng tràn vào lúc 17 giờ ngày 20-10. Lưu lượng xả và thời gian điều tiết có thể thay đổi tùy diễn biến thời tiết, mực nước hạ lưu.

Việc điều tiết dự kiến khiến mực nước tại cầu sông Yun (xã Chư A Thai) dâng thêm 1,5-2,5 m so với trước khi tăng lưu lượng xả.

Để bảo đảm an toàn, Chi nhánh Thủy lợi Phú Thiện đề nghị người dân ven sông Ayun, sông Ba và các vùng trũng có nguy cơ ngập lụt chủ động di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường: Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Tul, Ia Sao, Ayun Pa thông báo rộng rãi đến người dân; phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự theo dõi tình hình, tăng cường cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do nước lũ gây ra.