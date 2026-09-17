HNX huy động hơn 228.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hình minh họa

Cụ thể, tháng 8, HNX đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 27.756,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 46%.

Tính chung 8 tháng, HNX đã huy động được 228.921,3 tỷ đồng và hoàn thành 46% kế hoạch phát hành của cả năm.

Đáng chú ý, kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 8 chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 5 năm và 10 năm với tỷ trọng lần lượt là 51,2% và 46,7% trên tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương giá trị 14.206,5 tỷ đồng và 12.950 tỷ đồng.

Trong đó, lãi suất trúng thầu các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm đạt lần lượt là 4,25%/năm, 4,41%/năm, 4,55%/năm và 4,6%/năm.

(Nguồn: HNX)

Trên thị trường thứ cấp, HNX cho biết giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tại thời điểm cuối tháng 8 đạt 2.756.461 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng 7. Theo đó, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.178 tỷ đồng/phiên, tăng 2,9% so với tháng trước.

Trong đó, giá trị giao dịch theo hình thức thông thường (outright) chiếm 68%, giá trị giao dịch theo hình thức mua-bán lại (repos) chiếm 32% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị chiếm tỷ trọng 3,2% của toàn thị trường, giảm 5,8% so với tháng trước. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 453 tỷ đồng.