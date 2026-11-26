HMD Rise là mẫu điện thoại phổ thông mới của HMD, vừa bị rò rỉ toàn bộ thông số kỹ thuật. Máy dùng chip Unisoc SC9863A, chạy hệ điều hành Android 16 Go và tập trung vào các nhu cầu sử dụng cơ bản. Thông tin trên được trang Gizmochina đăng tải.

Những chi tiết đã lộ cho thấy HMD chọn cấu hình khiêm tốn cho thiết bị này. Đổi lại, máy có một số điểm đáng chú ý ở khả năng kháng nước và bụi, chính sách bảo hành và vật liệu chế tạo.

Màn hình HD+ 6.52 inch và thiết kế bằng vật liệu tái chế

Về hiển thị, HMD Rise được cho là dùng tấm nền IPS LCD kích thước 6.52 inch, độ phân giải HD+. Đây là mức cấu hình quen thuộc trên các dòng điện thoại giá rẻ. Màn hình này đủ đáp ứng nhu cầu xem video và lướt web hằng ngày, với góc nhìn ổn định.

Thiết kế mặt lưng của HMD Rise

Bên cạnh đó, nguồn tin cho biết máy được hoàn thiện từ vật liệu tái chế, với hai tùy chọn màu là xanh lá và xanh dương. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước và bụi IP52, giúp bảo vệ máy trước các tác động nhẹ từ môi trường bên ngoài.

Camera, pin và kết nối: ưu tiên sự cơ bản

Ở mặt sau, HMD Rise có camera chính 13MP và một cảm biến phụ nhỏ 0.08MP. Camera trước 5MP đảm nhiệm việc chụp ảnh selfie. Cấu hình camera này phù hợp với định hướng phục vụ nhu cầu cơ bản của dòng máy.

Về năng lượng, máy trang bị viên pin 5.000mAh, hỗ trợ sạc 10W. Dung lượng pin lớn là điểm đáng chú ý, trong khi công suất sạc ở mức thấp.

Điện thoại HMD có cấu hình khá tốt

Máy còn giữ một số tính năng truyền thống như Bluetooth 5.2, radio FM và jack cắm tai nghe 3.5mm. Đây là những trang bị thiết thực với nhóm người dùng ưu tiên sự đơn giản.

Chính sách hậu mãi: hai năm cập nhật bảo mật và thay màn hình miễn phí

Theo nguồn tin, HMD có thể cung cấp hai năm cập nhật bảo mật cho HMD Rise. Hãng cũng có thể áp dụng chính sách thay thế màn hình miễn phí. Nếu được xác nhận, các cam kết này sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Bảng thông số rò rỉ của HMD Rise

Điều còn chưa rõ

Nguồn tin chưa đề cập đến giá bán hay thời điểm ra mắt chính thức của HMD Rise. Các thông số trên đều xuất phát từ rò rỉ, nên có thể thay đổi khi HMD công bố sản phẩm.

Nhìn chung, HMD Rise hướng tới người dùng cần một chiếc điện thoại đơn giản. Máy có pin dung lượng lớn, màn hình 6.52 inch, jack tai nghe và chính sách cập nhật bảo mật rõ ràng, còn hiệu năng và camera ở mức cơ bản.