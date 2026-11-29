HMD vừa ra mắt mẫu smartphone phổ thông HMD Rise tại Ấn Độ. Máy có pin 5.000mAh, chạy Android 16 Go Edition và tích hợp trợ lý ảo Indus AI phát triển cùng Sarvam AI. Giá ưu đãi là 9.999 INR (khoảng 2,77 triệu đồng), mở bán từ ngày 2/12.

Đây là lựa chọn mới ở phân khúc giá rẻ, hướng đến người dùng cần một thiết bị ổn định cho nhu cầu hằng ngày hơn là hiệu năng cao.

Android 16 Go Edition và trợ lý AI bản địa hóa cho thị trường Ấn Độ

HMD Rise là smartphone 4G, chạy sẵn Android 16 Go Edition, phiên bản hệ điều hành dành cho thiết bị cấu hình thấp. Hãng cam kết hỗ trợ hai năm cập nhật bảo mật, phát hành định kỳ hàng quý.

HMD Rise ra mắt

Điểm nhấn công nghệ là trợ lý ảo Indus AI, do HMD phát triển cùng Sarvam AI. Trợ lý hỗ trợ tới 22 ngôn ngữ Ấn Độ, toàn bộ máy chủ và dữ liệu đặt tại quốc gia này.

Ngoài ra, người dùng có thể tùy chọn cài ứng dụng Sanchar Saathi. Ứng dụng này dùng để báo cáo các trường hợp nghi ngờ lừa đảo hoặc quản lý thiết bị bị thất lạc.

Cấu hình bên trong: đủ dùng cho tác vụ cơ bản

HMD Rise dùng vi xử lý Unisoc SC9863A 8 nhân, đi kèm 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Bộ nhớ có thể mở rộng bằng thẻ nhớ microSD, giúp bù phần dung lượng khiêm tốn.

Mặt trước là màn hình giọt nước 6,517 inch, chứa camera selfie 5MP. Mặt sau có thiết kế hai tông màu và cụm camera kép, cảm biến chính độ phân giải 13MP.

Điện thoại mới của HMD có cấu hình đủ dùng

Về kết nối, máy giữ lại jack tai nghe 3.5mm và cổng USB-C. Củ sạc được tặng kèm trong hộp, một điểm đáng chú ý ở phân khúc giá này.

Thông số chính của HMD Rise

Ưu điểm và giới hạn cần cân nhắc

Ưu điểm của HMD Rise nằm ở thời lượng pin lớn, giá thấp, cam kết cập nhật bảo mật và trợ lý AI hỗ trợ nhiều ngôn ngữ địa phương. Việc giữ jack 3.5mm, hỗ trợ microSD và tặng củ sạc cũng phù hợp với nhu cầu thực tế của nhóm người dùng phổ thông.

Tuy nhiên, đây là máy 4G với chip Unisoc SC9863A, RAM 4GB và bộ nhớ 64GB. Cấu hình này chủ yếu phục vụ các tác vụ cơ bản như gọi điện, nhắn tin và lướt web. Nguồn tin chưa công bố thêm thông số về tốc độ sạc hay độ phân giải màn hình.

Giá bán và thời điểm mở bán

HMD Rise được mở bán từ ngày 2/12 với giá ưu đãi 9.999 INR, tương đương khoảng 2,77 triệu đồng. Hiện nguồn tin chưa đề cập kế hoạch phân phối ở các thị trường khác.