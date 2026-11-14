HMD 2320 Flip 4G rò rỉ: điện thoại nắp gập có 4G LTE, GPS, nút SOS và bộ đàm push-to-talk

HMD 2320 Flip 4G là mẫu điện thoại nắp gập cơ bản được cho là sắp ra mắt, nổi bật với kết nối 4G LTE, định vị GPS thời gian thực và nút gọi khẩn cấp SOS. Thông tin này hiện chỉ đến từ tin rò rỉ, chưa được HMD xác nhận.

Theo nguồn tin từ tài khoản smashx_60 trên nền tảng X, thiết bị có ngoại hình khá tương đồng với Nokia 2360 Flip. Dẫn lại từ Gizmochina, đây là bước mở rộng danh mục sản phẩm tiếp theo của HMD, với nhiều nâng cấp so với thế hệ trước.

Ngoại hình quen thuộc, khác biệt nằm ở mạng 4G

Điểm khác biệt lớn nhất so với Nokia 2360 Flip là khả năng hỗ trợ mạng 4G LTE. Nhờ vậy, máy có thể hoạt động tốt hơn tại nhiều thị trường hiện nay.

Thiết kế rò rỉ của điện thoại gập HMD 2320 Flip 4G

Về hiển thị, máy có màn hình LCD 2.4 inch ở mặt trong, nhỏ hơn một chút so với tấm nền 2.8 inch của phiên bản Nokia. Màn hình phụ bên ngoài giữ nguyên kích thước 1.77 inch, đi kèm camera cơ bản độ phân giải 0.3MP.

Cấu hình khiêm tốn, tính năng bổ trợ mới là điểm nhấn

Máy chạy trên vi xử lý Unisoc T127, con chip từng xuất hiện trên các dòng sản phẩm phổ thông trước đây của hãng. Bộ nhớ gồm RAM 64MB và dung lượng lưu trữ 128MB, có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD.

Tuy nhiên, điểm nhấn thực sự nằm ở các tính năng bổ trợ. Máy được cho là tích hợp nút gọi khẩn cấp SOS, bộ đàm push-to-talk, đế sạc và GPS theo dõi thời gian thực. Ngoài ra, sản phẩm cũng được cho là tương thích tốt với máy trợ thính.

Điện thoại gập mới của HMD có cấu hình cơ bản

Không còn là máy dành cho gia đình

Nokia 2360 Flip được định hướng là thiết bị dành cho gia đình, trong khi sản phẩm mới hướng đến nhóm người dùng khác. Sự kết hợp của bộ đàm và theo dõi vị trí cho thấy máy phù hợp với môi trường làm việc chuyên biệt hoặc các cơ sở chăm sóc y tế.

Điều cần lưu ý trước khi kỳ vọng

Nhìn chung, HMD 2320 Flip 4G hứa hẹn là bản nâng cấp thiết thực với kết nối tốc độ cao và các tính năng an toàn hữu ích. Máy có thể đáp ứng tốt nhu cầu liên lạc cơ bản trong nhiều điều kiện sử dụng.

Tuy vậy, toàn bộ thông số trên hiện chỉ là tin rò rỉ từ leaker smashx_60. Người dùng cần chờ thông báo chính thức từ HMD để xác nhận cấu hình và giá bán thực tế của máy.