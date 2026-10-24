HLV Vincent Kompany nhập viện sau khi gục ngã trên sân tập Bayern Munich

Theo thông báo từ Bayern Munich, HLV Vincent Kompany đã gặp vấn đề về sức khỏe khi theo dõi buổi tập của đội hôm 23/10.

Nhà cầm quân người Bỉ bất ngờ gục ngã và cần được chăm sóc y tế trước khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.

Trước đó, Kompany vừa trải qua một đợt nhiễm virus và vẫn đang trong quá trình hồi phục. Dù sức khỏe chưa hoàn toàn ổn định, chiến lược gia người Bỉ vẫn có mặt trên băng ghế huấn luyện trong trận Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 tại Champions League hôm 21/10.

Vincent Kompany đã có mặt trên đường biên trong trận đấu Champions League giữa Bayern Munich và Arsenal, dù đang bị bệnh. Ảnh: Adam Davy/PA

Trong thông báo chính thức, Bayern Munich xác nhận: “Vincent Kompany cần được chăm sóc y tế sau khi gục ngã trong một buổi tập của ở Bayern. HLV trưởng đội một khi đó đang theo dõi buổi tập. Hiện Kompany được kiểm tra kỹ lưỡng tại bệnh viện và tiếp tục nhận sự chăm sóc y tế cần thiết”.

Đội bóng Đức cũng cho biết ban huấn luyện sẽ tạm thời đảm nhận các hoạt động tập luyện và thi đấu trong thời gian Kompany điều trị.

Giám đốc thể thao Bayern Munich, Max Eberl, nhấn mạnh sức khỏe của Kompany là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ. Ông khẳng định Bayern sẽ làm mọi điều cần thiết để hỗ trợ nhà cầm quân 40 tuổi hồi phục, đồng thời tạo điều kiện để ông có đủ thời gian nghỉ ngơi.

“Vinnie đang nhận được đầy đủ sự chăm sóc và hỗ trợ y tế cần thiết. Chúng tôi sẽ dành cho cậu ấy mọi thời gian cần thiết. Tất cả mọi người tại Bayern Munich đều chúc Vinnie sớm bình phục”, Eberl chia sẻ.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Bayern Munich đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga và chuẩn bị làm khách trên sân Freiburg vào Chủ nhật (25/10). Hiện đội bóng Bayer Munich chưa xác nhận thời điểm Kompany có thể trở lại công việc huấn luyện.