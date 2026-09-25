HLV U23 Việt Nam: Trải nghiệm tại ASIAD sẽ giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành

Lý giải việc sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình xuất phát trước U23 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết Ban huấn luyện phải tính toán dựa trên tình trạng thể lực sau lịch thi đấu dày đặc.

HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng sân chơi ASIAD là một trải nghiệm đặc biệt với các học trò

“Vừa rồi một số cầu thủ thi đấu liên tục ở giải vô địch Quốc gia, hạng Nhất Quốc gia và vừa qua ở vòng loại. Tới thời điểm này, rất nhiều cầu thủ đã thi đấu bốn, năm trận đấu”, ông Vinh nói.

Bên cạnh yếu tố thể lực, niềm tin vào các cầu thủ trẻ cũng là cơ sở quan trọng trong lựa chọn nhân sự. HLV Đinh Hồng Vinh muốn tạo điều kiện để những gương mặt có tiềm năng được thử sức ở sân chơi lớn.

"Thuyền trưởng" của U23 Việt Nam chia sẻ: “Cái thứ hai nữa là niềm tin và tôi cũng muốn tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ có tiềm năng tiến xa hơn. Tôi tin ở các bạn ấy đã vào sân và thể hiện một trận đấu hôm nay. Tôi thực sự vui và cảm ơn tất cả các học trò của tôi”.

Đối đầu một U23 Hàn Quốc mạnh về thể lực và chiều sâu, các cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội trải nghiệm thực tế ở cấp độ châu lục. HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao sự tự tin và bản lĩnh mà học trò thể hiện.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam (trái) đã có thêm những va chạm và bài học cần thiết cho bản thân

“Trận đấu tứ kết hôm nay thực sự giúp cho tất cả các cầu thủ trẻ của tôi khi bước vào sân. Hôm nay các bạn đã thể hiện tốt từ sự tự tin, từ bản lĩnh và cách các bạn vận hành từ tấn công cho tới phòng ngự”, HLV Đinh Hồng Vinh nhận xét.

Nhà cầm quân sinh năm 1974 kỳ vọng những bài học tại ASIAD sẽ giúp lứa cầu thủ kế cận tiến bộ, hướng tới SEA Games và vòng loại U23 năm sau.

Về tình huống bàn thắng không được công nhận, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội tôn trọng quyết định của trọng tài và không để tình huống này ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông thường xuyên trao đổi với HLV Kim Sang-sik về nhân sự và chiến thuật.

“Đến với giải lần này, chúng tôi cũng là một ê-kíp, một Ban huấn luyện. Khi HLV Kim bận ở đội tuyển quốc gia, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với nhau về sắp xếp con người cũng như chiến thuật để vận hành trên sân”, ông Vinh nói.

Dừng bước ở tứ kết, nhưng những trải nghiệm tại sân chơi châu lục sẽ là cơ sở để các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lực lượng và chuẩn bị cho chặng đường mới.