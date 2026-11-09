HLV U23 Việt Nam nói gì trước ngày đại chiến U23 Thái Lan?

Thái Lan xem U23 Gia Lai VTV Cup 2026 là giải đấu quan trọng

Trước thềm Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026, HLV trưởng U23 Thái Lan Thawatchai Damrong-Ongtrakul đánh giá đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá xứ chùa vàng.

Các HLV U23 Việt Nam, U23 Qatar và U23 Singapore tại buổi họp báo chiều 9/11. Ảnh: Điền Vinh.

Theo nhà cầm quân người Thái Lan, đội hình tham dự giải lần này là sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ mới được triệu tập và các nhân tố giàu kinh nghiệm từng khoác áo U23 Thái Lan. Đây cũng là bước khởi đầu để ban huấn luyện đánh giá khả năng hòa nhập, phối hợp giữa các thế hệ cầu thủ, hướng đến vòng loại U23 châu Á.

“Điều chúng tôi quan tâm nhất là khả năng kết hợp giữa những cầu thủ mới và các cầu thủ giàu kinh nghiệm trong cùng một đội hình. Mục tiêu của U23 Thái Lan luôn là thể hiện những gì tốt nhất ở mọi giải đấu”, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ.

Đánh giá về các đối thủ tại giải, HLV U23 Thái Lan cho rằng việc được thi đấu với những đội bóng chất lượng như Việt Nam, Qatar và Singapore sẽ mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích cho các cầu thủ.

Đặc biệt, trận ra quân gặp U23 Việt Nam được nhà cầm quân này đánh giá là cuộc đối đầu đáng chú ý, bởi sự cạnh tranh giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á luôn tạo ra sức hút lớn.

“Trận đấu mở màn với U23 Việt Nam rất đặc biệt, mang đến sự cạnh tranh giữa hai đội. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình và hy vọng người hâm mộ Thái Lan sẽ đến sân cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhấn mạnh.

U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu dài hạn

Ở phía bên kia, HLV Đinh Hồng Vinh xác định Giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026 là dịp quan trọng để U23 Việt Nam kiểm tra lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng bộ khung hướng đến các giải đấu trong năm 2027.

HLV Đinh Hồng Vinh - U23 Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: Điền Vinh.

Đợt tập trung lần này, U23 Việt Nam triệu tập 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước, trong đó có sự kết hợp giữa những gương mặt vừa tham dự ASIAD và các nhân tố được bổ sung từ những đợt tập trung trước.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, quỹ thời gian chuẩn bị của đội tuyển không nhiều, nhưng giải đấu quốc tế tại Gia Lai sẽ giúp các cầu thủ có thêm cơ hội thi đấu, hoàn thiện khả năng phối hợp và thích nghi với yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

“Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu, thể hiện tinh thần màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả và xây dựng một đội tuyển U23 tốt nhất trong tương lai”, ông Đinh Hồng Vinh cho biết.

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh mục tiêu xa hơn của U23 Việt Nam là chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, các giải đấu năm 2027 và hướng đến Olympic. Vì vậy, việc xây dựng lực lượng cần được thực hiện ngay từ thời điểm hiện tại.

Liên quan đến những thay đổi nhân sự trước giải, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện quyết định bổ sung hai cầu thủ nhằm bảo đảm lực lượng tốt nhất. Một cầu thủ gặp chấn thương nặng trong trận đấu giữa Hưng Yên và Quy Nhơn, trong khi một trường hợp khác chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển.

Thủ môn Cao Văn Bình khẳng định toàn đội U23 Việt Nam đang quyết tâm cao nhất khi bước vào Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Điền Vinh.

Trong khi đó, thủ môn Cao Văn Bình cho biết U23 Việt Nam mới hội quân được vài ngày nên thời gian chuẩn bị khá gấp rút. Toàn đội đang nỗ lực tăng cường sự gắn kết, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu với U23 Qatar ở lượt trận cuối cũng được HLV Đinh Hồng Vinh xem là phép thử chất lượng cho cả những cầu thủ trẻ lẫn các gương mặt giàu kinh nghiệm. Thông qua giải đấu, U23 Việt Nam kỳ vọng tích lũy thêm kinh nghiệm, hoàn thiện đội hình và tạo nền tảng vững chắc cho hành trình năm 2027.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF.