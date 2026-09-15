HLV U23 Việt Nam nói gì khi các học trò dứt điểm kém trước U23 Kuwait?

U23 Việt Nam hoàn toàn chủ động thế trận và tạo ra nhiều cơ hội trước đối thủ có ưu thế về thể hình. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm chưa tốt khiến đội bóng áo đỏ không thể giành trọn 3 điểm.

HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối khi U23 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm. Ảnh: VFF

“Trận đấu chiều hôm nay là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Bên cạnh sự tiếc nuối, nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng ghi nhận thái độ thi đấu của các học trò, đặc biệt trong bối cảnh đội có thời gian chuẩn bị rất ngắn.

“Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Và cái thứ hai nữa, mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân đã thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao”, ông Vinh nói.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, khâu dứt điểm và xử lý trước khung thành là vấn đề cần được cải thiện ngay. Ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu, đồng thời dành thời gian trên sân tập để các cầu thủ nâng cao hiệu quả phối hợp và khả năng kết thúc.

“Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận cầu môn, xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Thanh Nhàn (áo đỏ) và các đồng đội đã có ngày thi đấu kém duyên. Ảnh: Hoàng Hồ

Nhà cầm quân này cũng thừa nhận U23 Việt Nam gặp bất lợi về thời gian chuẩn bị. Lịch thi đấu V.League 1 và Giải Hạng Nhất Quốc gia khiến các tuyển thủ chỉ có thể hội quân trong thời gian rất ngắn trước khi lên đường sang Nhật Bản. Thời tiết mưa lớn tại Nagoya cũng ảnh hưởng không nhỏ đến trận đấu.

Dù vậy, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần và khát khao thi đấu. Với 1 điểm trong ngày ra quân, U23 Việt Nam cần nhanh chóng quên đi sự tiếc nuối để hướng tới trận đấu tiếp theo.

Ở lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan thắng U23 Philippines 5-1 và tạm dẫn đầu bảng D nhờ hiệu số vượt trội. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định giải đấu mới chỉ bắt đầu và U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội tự quyết.

Ngày 18.9, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines. Một chiến thắng là nhiệm vụ quan trọng để thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cải thiện vị trí và tiếp tục hướng tới mục tiêu giành vé vào tứ kết ASIAD 2026.