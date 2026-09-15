HLV U23 Việt Nam: Chúng tôi sút 27 cú, nhưng chỉ ghi 1 bàn

HLV Đinh Hồng Vinh được ông Kim Sang-sik ủy quyền dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải này do nhà cầm quân người Hàn Quốc bận làm nhiệm vụ tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

“Trận đấu chiều nay là điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối chia sẻ về việc U23 Việt Nam không thể thắng Kuwait trên sân Asset Minato, Nagoya, Aichi, Nhật Bản.

Trong 6 pha dứt điểm trúng khung thành đối phương của các "Chiến binh sao vàng", có 3 cú sút đưa bóng chạm xà ngang và 2 lần dội cột dọc. Lần duy nhất bóng không tìm đến cột dọc hoặc xà ngang là cú đánh đầu thành bàn của Nguyễn Ngọc Mỹ ở phút 80, đồng nghĩa với việc thủ môn Abdulrehad Shehab không có bất kỳ pha cản phá nào.

Về điểm tích cực, HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam. "Điều tôi hài lòng là thái độ của các cầu thủ. Ngoài ra, thời gian hòa nhập cùng nhau rất ngắn, nhưng tất cả đều đã nỗ lực và quyết tâm cao độ", Chủ tịch Quy Nhơn United nói tiếp.

Quỹ thời gian tập trung ngắn do lịch thi đấu của các giải quốc nội. Vòng 2 V.League và vòng 1 Hạng Nhất cũng như vòng loại Cúp Quốc gia chỉ kết thúc ngày 20/9, trong khi U23 Việt Nam phải hội quân và lên đường sang Nhật Bản từ ngày 13.

"Trong bóng đá, để làm sao vận hành lối chơi, dứt điểm cầu môn, những bài phối hợp để tiếp cận khung thành cũng như xử lý cầu môn cần lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để cải thiện", HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm.

Về cục diện bảng C, chiến thắng 5-1 của U23 Uzbekistan trước Philippines giúp đội bóng Trung Á có lợi thế về hiệu số sau lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao nhất cho những trận đấu phía trước.

“U23 Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng và tập trung ở trận đấu tới. Mục tiêu của chúng tôi luôn là giành chiến thắng”, cựu cầu thủ HAGL kết. Cục diện bảng đấu hiện tại khiến U23 Việt Nam cần thắng đậm Philippines ở lượt tiếp theo nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu.

Xếp hạng bảng C ASIAD 20. Đồ họa: ASIAD 20.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng C ASIAD 20. Đồ họa: VFF.