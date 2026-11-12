HLV U23 Việt Nam chưa nghĩ đến chức vô địch

Sau chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu không dễ dàng.

Đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông, lùi sâu đội hình và tổ chức chặt chẽ trước vòng cấm, khiến các học trò gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống và triển khai tấn công.

Toàn thắng tại Gia Lai VTV Cup 2026, HLV U23 Việt Nam - Đinh Hồng Vinh và các học trò chưa nghĩ đến chức vô địch.

Theo nhà cầm quân này, đây là kịch bản đã được ban huấn luyện dự báo từ trước. Tuy nhiên, do quỹ thời gian chuẩn bị ngắn, U23 Việt Nam vẫn chưa thể vận hành lối chơi một cách trơn tru. Đội cần tiếp tục cải thiện khả năng phối hợp, tổ chức tấn công và nâng cao sự ăn ý giữa các tuyến.

Hướng đến trận đấu tiếp theo, ban huấn luyện ưu tiên giúp các cầu thủ phục hồi thể lực, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý.

Bên cạnh đó, đội sẽ phân tích chuyên môn, đánh giá tình trạng chấn thương để có phương án nhân sự phù hợp. Mật độ thi đấu dày cùng những tổn thất lực lượng cũng buộc HLV Đinh Hồng Vinh phải tính toán kỹ trong việc sử dụng cầu thủ.

Đánh giá cao những nhân tố trẻ

Một trong những điểm sáng của U23 Việt Nam là tiền vệ Quang Duyệt. HLV Đinh Hồng Vinh tiết lộ trước giải đấu, ông mới chỉ có khoảng 30 phút theo dõi cầu thủ này trong trận HAGL gặp SHB Đà Nẵng. Dù vậy, Quang Duyệt đã được trao cơ hội và để lại dấu ấn sau hai trận đấu nhờ tinh thần thi đấu nỗ lực, khát khao thể hiện bản thân.

HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đội bóng vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi.

Tiền vệ sinh năm 2005 cũng là một trong những nhân tố được ban huấn luyện quan tâm, hướng đến kế hoạch xây dựng lực lượng cho năm 2027.

Trong khi đó, hậu vệ Bảo Long không giấu được niềm vui sau pha lập công bằng gót chân, mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam trước Singapore. Cầu thủ này cho biết tình huống ghi bàn diễn ra khá bất ngờ khi bóng bật đến đúng vị trí và anh xử lý gần như theo bản năng.

Bảo Long cũng nhấn mạnh sự cạnh tranh trong đội hình là điều cần thiết để mỗi cầu thủ duy trì tinh thần tập luyện và thi đấu. Khi được trao cơ hội, tất cả đều phải nỗ lực hết mình để khẳng định năng lực.

Bảo Long ghi bàn thắng duy nhất trận đấu gặp U23 Singapore.

Dù có hai chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam vẫn xem việc hoàn thiện lối chơi, tích lũy kinh nghiệm và đánh giá lực lượng là những mục tiêu quan trọng tại Gia Lai VTV Cup 2026.