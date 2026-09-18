HLV U23 Việt Nam: Chiến thắng trước U23 Philippines là bước đệm để tiến sâu

Chiến thắng từ sự kiên cường

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn các cầu thủ đã thể hiện sự kiên cường. Chiến thắng này cũng xin được dành cho khán giả Việt Nam”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau trận.

HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ sau trận đấu với U23 Philippines. Ảnh: VFF.

Theo ông, bước ngoặt đến từ những điều chỉnh trong hiệp 2. Ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ đẩy cao sức ép, kéo giãn hàng thủ Philippines và khai thác khoảng trống phía sau.

“Hết hiệp 1, Ban huấn luyện điều chỉnh, khuyến khích tất cả cầu thủ tấn công, làm sao kéo giãn hàng thủ, chuyền ra sau hàng thủ. Điều này đã giúp U23 Việt Nam giành kết quả tốt nhất”, ông nói.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành lời khen cho Xuân Bắc. Ông cho rằng tiền vệ này ngày càng trưởng thành và thể hiện tố chất thủ lĩnh. Đặc biệt, tình huống giành bóng dẫn đến bàn thắng thứ hai cho thấy sự nỗ lực và khát khao của cầu thủ này.

“May mắn có thể xuất hiện trong bóng đá. Nhưng may mắn đó phải song hành cùng nỗ lực sau 90 phút”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Hướng tới trận quyết định

Sau trận hòa Kuwait, Ban huấn luyện đã phân tích kỹ những vấn đề của đội. Vì thế, chiến thắng trước Philippines mang ý nghĩa rất lớn.

“Trận thứ hai rất quan trọng. Việc giành chiến thắng mang ý nghĩa, là bước đệm về thái độ, sự nỗ lực để hướng tới tiến sâu hơn”, ông chia sẻ.

U23 Việt Nam chuẩn bị thể trạng tinh thần tốt nhất cho trận đấu gặp Uzbekistan. Ảnh: VFF.

Trước trận cuối gặp Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh ưu tiên cho các cầu thủ hồi phục thể trạng. Ban huấn luyện cũng sẽ phân tích kỹ đối thủ.

“Uzbekistan là đối thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật và thể lực tốt. Ban huấn luyện sẽ ở lại theo dõi trận đấu giữa Uzbekistan và Kuwait”, ông nói.

Chiến thắng trước Philippines giúp U23 Việt Nam có thêm động lực và cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, trận đấu cuối vòng bảng mới là thử thách lớn nhất.