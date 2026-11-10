HLV U23 Thái Lan: Thua Việt Nam 0-3 là bài học cho tương lai

“Đây chắc chắn là kết quả mà chúng tôi không mong muốn. Tuy nhiên, điều tôi nhìn thấy ở các cầu thủ là tất cả đều nỗ lực hỗ trợ nhau, từ khâu tổ chức tấn công đến phòng ngự. Các cầu thủ đã cố gắng phối hợp và thi đấu vì tập thể. Ở trận tiếp theo, chúng tôi phải nỗ lực làm tốt hơn nữa”, HLV Thawatchai chia sẻ.

“Phần lớn cầu thủ trong đội hình lần này đều là những gương mặt mới, lần đầu được góp mặt trong đội tuyển. Vì vậy, tôi mới chỉ nhìn thấy một phần khả năng của các em. Điều khiến tôi cảm thấy tự hào là tất cả đều có tinh thần chiến đấu. Tôi tin rằng nếu có sự chuẩn bị tốt về tinh thần và thêm thời gian thi đấu cùng nhau, các cầu thủ sẽ tiến bộ hơn nữa”.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận kết quả trước U23 Việt Nam không như mong muốn, nhưng đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò. Ảnh: FAT

“Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều từ đối thủ mà mình sẽ còn gặp trong tương lai. Đây là bài học để đội tuyển tiếp tục phát triển, hướng đến SEA Games và những giải đấu khác. Tôi tin rằng chúng tôi có thể giúp các cầu thủ hiện tại trưởng thành hơn, đủ khả năng cạnh tranh với U23 Việt Nam trong tương lai”.

HLV Thawatchai cũng nhấn mạnh vấn đề thể lực và nguy cơ chấn thương của các cầu thủ. Ông cho biết ban huấn luyện đặc biệt thận trọng trong việc lựa chọn đội hình, bởi một số cầu thủ vừa thi đấu vào cuối tuần, trong khi những người khác không có nhiều thời gian ra sân.

“Vấn đề chấn thương của cầu thủ rất quan trọng và chúng tôi đặc biệt quan tâm. Chúng tôi cố gắng ưu tiên những cầu thủ không thi đấu vào Chủ nhật để ra sân trước. Có những người không được thi đấu, một số khác vừa đá trận hôm thứ Bảy, vì vậy chúng tôi phải cố gắng bảo vệ cầu thủ nhiều nhất có thể. Chúng tôi đặt ưu tiên vào tình trạng thể chất để các em có thể trở về CLB trong trạng thái tốt nhất”.

Nhà cầm quân người Thái Lan cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của hai đội: “Tôi phải khen ngợi cả Thái Lan và Việt Nam. Hai đội đã thi đấu rất fair-play và tuân thủ luật chơi”.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Qatar ở lượt trận thứ hai của Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra lúc 15h ngày 12/11 trên sân Pleiku.