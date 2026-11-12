HLV U23 Thái Lan thừa nhận sai lầm chiến thuật khi trắng tay ở Gia Lai

Trận thua này cũng chính thức khiến U23 Thái Lan hết cơ hội đua vô địch với Việt Nam. HLV trưởng U23 Thái Lan thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong cách chuẩn bị và bố trí chiến thuật. Nhà cầm quân này cho biết mục tiêu của đội khi đến Việt Nam không chỉ là kết quả, mà còn tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực. Tuy nhiên, ông vẫn muốn U23 Thái Lan có được thành tích tốt hơn.

“Thực tế, chúng tôi đến đây để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng. Nhưng về kết quả, chúng tôi vẫn muốn giành được một kết quả tốt. Tôi phải nhận trách nhiệm vì đã chuẩn bị kế hoạch thi đấu chưa tốt, bố trí chiến thuật chưa chính xác, khiến đội bóng để đối thủ dẫn trước hai bàn. Qua hai trận vừa qua, các cầu thủ đã tiêu hao khá nhiều thể lực”, HLV Thawatchai chia sẻ.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã nhận trách nhiệm sau khi U23 Thái Lan nhận thất bại 1-2 trước U23 Qatar ở Gia Lai. Ảnh: FAT

U23 Thái Lan để U23 Qatar ghi hai bàn ngay trong hiệp một, lần lượt ở phút thứ 8 và 18. Đội bóng xứ chùa vàng chỉ tìm được bàn rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 90+3 nhờ công của Phongsakorn Sangkhasopa. Thất bại 1-2 khiến U23 Thái Lan nhận trận thua thứ hai liên tiếp tại giải đấu, sau khi để thua U23 Việt Nam 0-3 ở ngày ra quân.

Dù không hài lòng với kết quả, HLV Thawatchai vẫn dành lời cảm ơn cho các học trò vì tinh thần cống hiến. Ông nhấn mạnh những cầu thủ được triệu tập đều đã nỗ lực hết mình trong màu áo đội tuyển, dù đội bóng vẫn còn những giới hạn nhất định.

“Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã đến phục vụ đội tuyển Thái Lan. Tôi tin rằng tất cả đều đã cống hiến hết sức. Có thể vẫn tồn tại một số hạn chế, nhưng mọi người đều rất quyết tâm và làm hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia”, ông nói.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Singapore ở lượt trận cuối vào ngày 14/11, lúc 15h00 trên sân Pleiku. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Thawatchai tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, dù họ đã chính thức hết cửa đua vô địch.