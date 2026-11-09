HLV U23 Qatar chờ đợi màn đối đầu thú vị với U23 Việt Nam

Chiều 9/11, Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 tổ chức họp báo tại khách sạn Mường Thanh (Gia Lai).

Giải đấu diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 trên sân Pleiku, với sự góp mặt của bốn đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan.

HLV Jose Angel Ziganda Lacunza đánh giá cao ý nghĩa của Giải U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Điền Vinh.

Chia sẻ tại buổi họp báo, HLV trưởng U23 Qatar Jose Angel Ziganda Lacunza gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức về sự đón tiếp chu đáo, đồng thời nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để đội bóng có thêm thời gian tập luyện và thi đấu.

Theo nhà cầm quân này, U23 Qatar chưa có nhiều điều kiện thi đấu trong thời gian qua. Vì vậy, giải đấu tại Gia Lai sẽ giúp các cầu thủ tăng cường sự gắn kết, cải thiện khả năng phối hợp và hiểu nhau hơn.

Ông cho biết toàn đội sẽ tận dụng cơ hội đối đầu với những đối thủ có phong cách khác nhau để đánh giá năng lực, kiểm tra tình hình lực lượng và xác định những điểm cần cải thiện.

Trong khi đó, HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim của U23 Singapore cũng đánh giá cao chất lượng giải đấu. Ông cho rằng đây là cơ hội thiết thực để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Singapore.

HLV U23 Qatar hào hứng khi đối đầu với chủ nhà U23 Việt Nam. Ảnh: Điền Vinh.

Đặc biệt, chiến lược gia người Singapore đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ chất lượng, giúp đội bóng kiểm chứng năng lực và hoàn thiện chuyên môn.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar.

Trong đó, cuộc đối đầu với U23 Qatar ở lượt trận cuối được kỳ vọng sẽ mang đến màn so tài hấp dẫn, khi cả hai đội đều hướng đến mục tiêu kiểm nghiệm lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước những giải đấu quan trọng.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF.