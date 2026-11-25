Đánh giá về hành trình sau hai lượt trận, nhà cầm quân người Brazil cho rằng mục tiêu của đội tuyển không chỉ dừng lại ở kết quả mà còn là sự trưởng thành, tiến bộ qua từng trận đấu.

HLV Cristiano Roland cố gắng giúp các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất. Ảnh: VFF

Dù phải đối đầu với những đối thủ mạnh, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện khát khao, tinh thần thi đấu đáng ghi nhận và nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

“Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa gặp đối thủ rất mạnh. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ”, ông Cristiano Roland chia sẻ.

Về vấn đề thể lực sau hai trận đấu có cường độ cao, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch hồi phục và chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh yếu tố tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong những trận đấu đòi hỏi sự bền bỉ và bản lĩnh.

Theo chiến lược gia người Brazil, các cầu thủ cần giữ được sự dũng cảm, mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua khó khăn và thi đấu cống hiến, ngay cả khi thể trạng chưa đạt mức tốt nhất.

Đánh giá về U17 Mali, đối thủ đã toàn thắng sau hai lượt trận, HLV Cristiano Roland thừa nhận đây là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao.

Các tuyển thủ tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với U17 Mali. Ảnh: VFF

Ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối thủ, đồng thời xây dựng những phương án chiến thuật nhằm giúp các cầu thủ khai thác cơ hội. Dẫu vậy, kỷ luật trong thực hiện đấu pháp, sự đoàn kết và tự tin vẫn là những yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp, điều khiến nhà cầm quân người Brazil đặc biệt tự hào. Ông nhắc lại việc đội tuyển từng bị đánh giá là “đội lót đường” khi rơi vào bảng đấu khó với ba đối thủ mạnh đến từ những khu vực khác nhau.

“Sau hai trận, các em đã chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực. Đến giờ, khi vẫn còn cơ hội, các em tiếp tục thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò”, nhà cầm quân sinh năm 1976 nhấn mạnh.

Trận gặp U17 Mali chắc chắn là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để U17 Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh và sự trưởng thành.

Với HLV Cristiano Roland, điều quan trọng nhất không chỉ là kết quả cuối cùng mà còn là cách các cầu thủ chiến đấu, cống hiến và để lại dấu ấn tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.