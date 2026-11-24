“Đáng tiếc là đội đã để thủng lưới ở những tình huống mà Ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị”, HLV Cristiano Roland chia sẻ sau trận hòa 3-3 với U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 bảng G tối 23/11.

Đây là trận đấu mà đại diện châu Đại dương 3 lần vươn lên dẫn trước nhưng đại diện Đông Nam Á đều kiên cường thi đấu và quân bình tỷ số.

Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận U17 Việt Nam bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng. Tuy nhiên, những sai sót trong phòng ngự khiến đội nhà liên tục rơi vào thế bám đuổi, dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phương án tấn công của đối thủ.

HLV Cristiano Roland tự hào về các học trò sau những gì đã thể hiện qua 2 trận đầu tại giải U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

U17 Việt Nam gặp nhiều bất lợi trước những cầu thủ New Zealand vượt trội về thể hình và sức mạnh. Dù vậy, các học trò của HLV Roland vẫn ghi được 3 bàn nhờ công Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang.

Đặc biệt, bàn gỡ 3-3 ở phút bù giờ giúp U17 Việt Nam giành lại 1 điểm tưởng chừng đã vuột khỏi tay, đồng thời có điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup.

Điều khiến HLV Roland hài lòng là khả năng ghi bàn của các học trò trước những đối thủ mạnh hơn về thể chất. Sau 2 trận gặp U17 Bỉ và U17 New Zealand, đội bóng trẻ Việt Nam đã ghi được 5 bàn, dù chưa có chiến thắng.

“Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy mình có thể làm được những gì”, nhà cầm quân người Brazil tự hào khi nói về màn trình diễn của đội tuyển.

Tuy nhiên, HLV Roland nhấn mạnh các cầu thủ không được để cảm xúc sau mỗi bàn thắng làm mất đi sự tập trung. Theo ông, những trải nghiệm tại giải đấu là cơ hội để các học trò nhận ra hạn chế, sửa chữa sai lầm và trưởng thành hơn.

Sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G lúc 20h ngày 26/11 (giờ Hà Nội).