HLV Cristiano Roland đánh giá hai tháng vừa qua đều là giai đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thiện sự chuẩn bị của U17 Việt Nam. Dù ý thức rõ trình độ của các đối thủ tại sân chơi thế giới, nhà cầm quân người Brazil cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ phải thể hiện được năng lực và chơi với tinh thần tốt nhất.

“Trong trận đấu với U17 Bỉ, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, toàn đội cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland muốn các học trò có tâm lý thoải mái nhất. Ảnh: VFF

Một trong những thông điệp được HLV Cristiano Roland thường xuyên nhắc nhở các học trò là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup. Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

“Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các cầu thủ luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn họ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, U17 Việt Nam cần có sự tự tin để chơi hết mình”, ông nhấn mạnh.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân. Ảnh: VFF

Bên cạnh yếu tố tâm lý, HLV Cristiano Roland cũng nhìn nhận sự khác biệt về trình độ giữa sân chơi châu Á và World Cup. U17 Việt Nam cần duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích ứng với yêu cầu cao hơn. Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng khả năng giữ cân bằng tâm lý, giúp các cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu mắc sai sót trong trận đấu.

Theo chiến lược gia người Brazil, điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mắt, U17 Việt Nam chỉ tập trung cho cuộc đối đầu với U17 Bỉ, chưa nghĩ đến những trận đấu tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11 tại bảng G.

Đội trưởng U17 Việt Nam tuyên bố không ngại U17 Bỉ ở World Cup Đội trưởng U17 Việt Nam Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết mình và các đồng đội đang rất tự tin đối đầu với U17 Bỉ trong trận ra quân U17 World Cup 2026. Đăng Khoa khẳng định U17 Việt Nam tôn trọng mọi đối thủ, nhưng không hề sợ hãi. Toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất và chiến đấu hết mình.