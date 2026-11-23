HLV Cristiano Roland tự tin trước trận gặp U17 New Zealand.

Tối qua (giờ Qatar), U17 Việt Nam có buổi tập nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U17 New Zealand. Không khí trên sân tập diễn ra khá thoải mái, các cầu thủ thể hiện sự tự tin và hưng phấn trước thử thách tiếp theo.

Trong buổi tập, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tập trung hoàn thiện những phương án chiến thuật, đặc biệt ở khâu tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và cải thiện khả năng dứt điểm. Đây được xem là những nội dung quan trọng nhằm giúp đội tuyển khắc phục hạn chế sau trận ra quân gặp U17 Bỉ.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị, nhà cầm quân người Brazil cho biết Ban huấn luyện đã tổ chức cuộc họp kỹ thuật để phân tích lại trận đấu với U17 Bỉ, đồng thời chỉ ra những vấn đề dẫn đến các bàn thua. Theo ông, những trải nghiệm này mang ý nghĩa quan trọng đối với sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong những trận đấu tiếp theo.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh: “Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”.

Dù không thể giành điểm trước U17 Bỉ, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Đánh giá về trận đấu này, HLV Cristiano Roland cho rằng các học trò có quyền tự hào với tinh thần thi đấu đã thể hiện, nhưng đồng thời cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại.

“Đó là trận đấu đáng tự hào dù các em không giành được điểm số. Các em đã thể hiện sự quả cảm nhưng như vậy là chưa đủ”, ông Cristiano Roland chia sẻ.

Bên cạnh việc cải thiện chuyên môn, HLV Cristiano Roland đặc biệt lưu ý các học trò không được chủ quan trước những lời khen sau khi ghi hai bàn vào lưới U17 Bỉ. Theo ông, sự khiêm tốn, tỉnh táo và giữ đôi chân trên mặt đất là những yếu tố cần thiết để toàn đội duy trì sự tập trung.

Nhà cầm quân người Brazil cũng nhắc lại bài học từ những thất bại trước đây, đồng thời cho rằng các cầu thủ cần biết cách đứng vững trước những biến động về kết quả thi đấu.

“Mục tiêu của chúng tôi những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cải thiện sau trận ra quân, U17 Việt Nam kỳ vọng sẽ có màn trình diễn tốt hơn trước U17 New Zealand. Mục tiêu giành điểm vẫn được toàn đội đặt lên hàng đầu trong hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026.