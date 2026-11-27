Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân số 9 thuộc Học viện Aspire (Qatar) tối 26/11, HLV Cristiano Roland tập hợp các cầu thủ U17 Việt Nam thành vòng tròn. Trong lúc động viên các học trò, chính nhà cầm quân người Brazil lại bật khóc, chắp tay cảm ơn các cầu thủ.

“Các cầu thủ thi đấu khi thể lực đã suy giảm sau 2 trận đầu, nhưng họ đã chiến đấu hết mình. Tôi muốn họ vui lên vì màn thể hiện tại giải là tốt ngoài mong đợi”, HLV Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland bật khóc khi động viên các cầu thủ U17 Việt Nam sau trận thua U17 Mali 0-2 tại U17 World Cup 2026. Ảnh: Đoàn Ca.

Trước U17 Mali vượt trội về thể hình, thể lực, U17 Việt Nam đã kiên cường giữ sạch lưới trong hiệp 1. Tuy nhiên, các học trò của HLV Roland không thể đứng vững trước sức ép của đại diện châu Phi, lần lượt để Sanaba Keita và Djigui Koita chọc thủng lưới ở các phút 56 và 82 của hiệp 2.

Dù giữ được vị trí thứ 3 bảng G khi trận đấu cùng giờ U17 New Zealand thua U17 Bỉ 0-6, tuy nhiên U17 Việt Nam chỉ có 1 điểm, không đủ để góp mặt trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 1/16.

Trong nỗi buồn chia tay giải đấu tại Qatar, HLV Roland nhắn nhủ các học trò rằng sân chơi này mới chỉ là điểm khởi đầu trong sự nghiệp của họ.

“Nếu tiếp tục con đường này, các bạn phải luôn cố gắng và khát khao để đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa”, nhà cầm quân người Brazil gửi gắm.

Chứng kiến những giọt nước mắt của người thầy, nhiều cầu thủ cũng bật khóc theo. HLV Roland hy vọng những cảm xúc ấy sẽ trở thành động lực để các học trò tiếp tục phấn đấu, thay vì chìm trong nỗi buồn thất bại.

Dù chưa thể giành chiến thắng trong lần đầu dự U17 World Cup, thầy trò HLV Roland vẫn để lại dấu ấn với 5 bàn thắng sau 3 trận.

Đây là điều bóng đá Việt Nam chưa làm được trong 2 lần góp mặt tại sân chơi World Cup bóng đá 11 người trước đó (U20 World Cup 2017 và World Cup nữ 2023).