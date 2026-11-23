HLV Martin Bullock.

Tối 22/11, U17 New Zealand đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại tổ hợp sân Al Thumama (Qatar), sẵn sàng cho màn chạm trán U17 Việt Nam vào lúc 22h30 ngày 23/11 (giờ Việt Nam).

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với áp lực phải giành điểm sau thất bại ở lượt trận mở màn. Trong khi U17 New Zealand để thua Mali với tỷ số 0-3 thì U17 Việt Nam cũng nhận thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ. Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đại diện châu Á và châu Đại Dương được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội cạnh tranh vé vào vòng knock-out.

Trước giờ bóng lăn, HLV Martin Bullock đánh giá cao màn trình diễn của U17 Việt Nam trong trận gặp U17 Bỉ. Nhà cầm quân người Anh đặc biệt ấn tượng với khả năng tổ chức, sự gắn kết và tính kỷ luật trong lối chơi của các học trò HLV Cristiano Roland.

"Bỉ là đội tuyển hàng đầu của châu Âu, nên chắc chắn phải rất mạnh. Vì thế, U17 Việt Nam đã có màn trình diễn tuyệt vời. Họ đã thi đấu rất tốt, chơi gắn kết, có sự đồng bộ và được huấn luyện bài bản. Chúng tôi nhận thấy điều đó và rất mong chờ trận đấu", HLV Martin Bullock chia sẻ.

Đáng chú ý, khi được hỏi về cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U17 Việt Nam, chiến lược gia của New Zealand lập tức nhắc đến Chu Ngọc Nguyễn Lực. Tiền vệ mang áo số 10 vừa gây ấn tượng mạnh với pha đá phạt góc trực tiếp thành bàn trong trận đấu với U17 Bỉ.

"Số 10 của Việt Nam rất nguy hiểm. Chúng tôi đã xem tình huống cậu ấy đá phạt thành bàn vào lưới Bỉ. Có lẽ cậu ấy là một trong những cầu thủ dẫn dắt lối chơi của U17 Việt Nam. Đây là cầu thủ khá thú vị và tôi tin người hâm mộ Việt Nam rất thích xem cậu ấy thi đấu", nhà cầm quân người Anh nhận xét.

Dù dành sự tôn trọng cho đối thủ, HLV Martin Bullock khẳng định U17 New Zealand sẽ không lựa chọn lối chơi phòng ngự thụ động. Đại diện châu Đại Dương muốn chủ động triển khai bóng, chơi tấn công và hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải đấu.

"Chúng tôi muốn đối đầu với những cầu thủ hàng đầu. Đó là ý nghĩa của giải đấu này. U17 New Zealand sẽ cống hiến tất cả những gì mình có, không ra sân với tâm thế e dè hay nuối tiếc. Chúng tôi muốn chơi tấn công trước bất kỳ đối thủ nào. Bóng đá là để chiến thắng, đặc biệt ở cấp độ cao nhất như thế này. Chúng tôi đến đây để nỗ lực giành chiến thắng trong từng trận đấu", HLV Martin Bullock khẳng định.

Với tuyên bố sẵn sàng chơi tấn công của HLV Martin Bullock, cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand hứa hẹn diễn ra hấp dẫn. Đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ cần phát huy sự gắn kết đã thể hiện trước U17 Bỉ, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội tạo ra nếu muốn giành kết quả thuận lợi.

Trận đấu lúc 22h30 ngày 23/11 không chỉ là cơ hội để U17 Việt Nam tìm kiếm những điểm số đầu tiên mà còn là thử thách quan trọng đối với bản lĩnh và khả năng cạnh tranh của các cầu thủ trẻ trên sân chơi thế giới.