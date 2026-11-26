HLV Soumaila Coulibaly thoải mái hé lộ ý định xoay vòng lực lượng

HLV Soumaila Coulibaly nhấn mạnh: “Có (khả năng xoay tua). Chúng tôi muốn trao cơ hội cho các cầu thủ khác vì đội cần toàn bộ lực lượng, giữ được thể chất cho chặng đường tiếp theo của giải đấu. Chúng tôi sẽ xoay tua đội hình. Chúng tôi hy vọng Việt Nam cũng có thể giành đi tiếp nhưng chúng tôi vẫn cần chơi đúng thứ bóng đá của mình”.

Đây là tuyên bố không mấy bất ngờ vì theo lịch, vòng knock-out sẽ diễn ra không lâu sau khi vòng bảng khép lại. Tùy vào đối thủ, mỗi đội tuyển sẽ chỉ có 4 đến 5 ngày để chuẩn bị cho giai đoạn cam go này. Trong bối cảnh đã chắc suất đi tiếp và cũng giữ chắc ngôi đầu (thắng đối đầu trước U17 Bỉ), U17 Mali dĩ nhiên chỉ coi trận cuối với U17 Việt Nam là thủ tục.

Ngay từ bây giờ, họ đã có thể toan tính cho chặng đường tiếp theo. Thay vì dùng đội hình mạnh nhất, HLV Soumaila Coulibaly có thể trao cơ hội cho những nhân tố dự bị như Lassina Coulibaly, Cheick Coulibaly, Alhousseini Maiga…

Các cầu thủ U17 Mali có thể chất vượt trội tại bảng G

Các cầu thủ 16-17 tuổi của đại diện châu Phi có thể không ra sân nhiều nhưng sẽ là sai lầm nếu U17 Việt Nam vội vàng lạc quan chỉ vì viễn cảnh đối thủ xoay tua đội hình. Thực tế là ngay cả khi ra sân với những cầu thủ dự bị, U17 Mali vẫn sở hữu đẳng cấp và nền tảng thể chất vượt trội hoàn toàn so với bất cứ đối thủ nào chứ không riêng gì một đại diện Đông Nam Á như U17 Việt Nam.

Bên phía U17 Việt Nam, nhiều khả năng HLV Cristiano Roland sẽ giữ bộ khung đã đá chính trước U17 New Zealand. Nhưng nhiều cầu thủ mạnh trong tranh chấp như Duy Khang, Quý Vương hay Hiệp Đại Việt Nam… có thể được tin dùng để khỏa lấp phần nào cách biệt lớn trong khâu tranh chấp.

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