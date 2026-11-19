HLV Sven Vermant muốn U17 Bỉ giành trọn 9 điểm ở vòng bảng World Cup 2026.

“Mục tiêu là vào vòng loại trực tiếp, lý tưởng nhất là với ba trận thắng”, HLV Sven Vermant nói trong buổi họp báo ngày 19/11, theo Starsporttv. Sau trận ra quân gặp Việt Nam, U17 Bỉ lần lượt đối đầu Mali ngày 23/11 và New Zealand ngày 26/11.

Vermant cho biết ban huấn luyện đã giúp các cầu thủ tìm hiểu lối chơi của đối thủ trước trận mở màn. “Việt Nam đạt kết quả tốt trong những năm gần đây và có cách chơi khác chúng tôi”, ông nhận xét. HLV người Bỉ cho biết đội đã bắt nhịp với điều kiện tại Doha sau khi đến Qatar hôm 16/11 và tất cả cầu thủ đều đủ thể lực thi đấu.

Bỉ đến Qatar với tư cách á quân U17 châu Âu sau khi thua Italy trên chấm luân lưu ở chung kết. Đội hình dự World Cup vắng ba cầu thủ từng góp mặt ở giải châu Âu. Theo Walfoot, Anderlecht giữ lại Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana và Noa Ojea.

Ở phía Việt Nam, ban huấn luyện cũng đã cho các cầu thủ xem băng hình của Bỉ. Thủ môn Lý Xuân Hòa lưu ý đối thủ triển khai bóng nhanh và áp sát liên tục. Trước giải, thầy trò HLV Cristiano Roland thắng Fiji 2-0 rồi hòa Panama 1-1 trong trận đấu tập cuối cùng, với bàn gỡ từ chấm phạt đền của Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Cuộc đối đầu tại Aspire Zone, Qatar, đánh dấu lần đầu U17 Việt Nam thi đấu ở World Cup. Sau trận gặp Bỉ, đội gặp New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và Mali lúc 20h ngày 26/11, đều theo giờ Việt Nam. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp.