U17 Bỉ bước vào hành trình tại Vòng chung kết U17 World Cup 2026 với tư cách là đương kim á quân châu Âu và một trong những ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Vị thế đó giúp họ được kỳ vọng sẽ tạo nên một màn ra quân áp đảo. Thế nhưng, thực tế trên sân cỏ lại diễn ra theo kịch bản khó lường hơn rất nhiều khi đại diện châu Âu trầy trật trước một U17 Việt Nam thi đấu đầy quả cảm.

Sự chênh lệch về mặt lý thuyết trước giờ bóng lăn thực tế là vô cùng lớn. Để khẳng định sức mạnh ngay từ trận mở màn, ban huấn luyện U17 Bỉ đã không ngần ngại tung ra đội hình có thể coi là mạnh nhất của mình. Theo thống kê, tổng giá trị của 11 cái tên đá chính bên phía những chú quỷ nhỏ lên tới con số ấn tượng 11,1 triệu euro, gấp gần 2 lần giá trị của đội tuyển quốc gia Việt Nam chứ chưa nói gì đến lứa U17.

Nổi bật trong dàn sao trẻ đắt giá này là tiền vệ Xander Dierckx, gương mặt tài năng được định giá lên tới 5 triệu euro. Chính vì sở hữu lực lượng hùng hậu như vậy, việc U17 Bỉ phải trải qua 90 phút đầy vất vả trước U17 Việt Nam càng trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

HLV trưởng Sven Vermant của đội tuyển U17 Bỉ

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự nhẹ nhõm xen lẫn cảm giác căng thẳng vẫn hiện rõ trong lời chia sẻ của HLV trưởng Sven Vermant. Vị chiến lược gia này thừa nhận đội bóng của ông đã phải đối mặt với thử thách thực sự khó nhằn ngay ở ngày ra quân.

Ông bày tỏ: "Thực sự thì trận đấu quá căng thẳng. Điều quan trọng nhất là các học trò của tôi đã tìm được đường vào khung thành đối phương. Họ đã phản ứng rất tích cực sau bàn thua. Rất vui là chúng tôi đã ghi 3 bàn. Đây là điều mà U17 Bỉ thường xuyên làm được trong thời gian qua. Tôi hài lòng về kết quả, mặc dù chúng tôi đã phải đổ mồ hôi đến những giọt cuối cùng để bảo vệ thành quả”.

Phát biểu này phần nào cho thấy áp lực mà U17 Việt Nam đã tạo ra là lớn thế nào. Đó là thứ áp lực mà tờ DH Sport khẳng định là đã khiến U17 Bỉ “trải qua một phen hú vía”.

Tinh thần của các cầu thủ trẻ Bỉ đang lên rất cao sau khi vượt qua bài kiểm tra bản lĩnh đầu tiên. Anthony Philips, một trong những cầu thủ trực tiếp lập công vào lưới U17 Việt Nam, không giấu được sự hào hứng khi nói về màn vượt khó của toàn đội.

Anh nhấn mạnh: "Chúng tôi không bao giờ nản lòng, ngay cả sau khi để thủng lưới bàn thắng sớm. Tất nhiên, tôi cũng rất vui với bàn thắng của mình. Chúng tôi sẽ mang ý chí chiến thắng đó vào trận đấu tiếp theo. Chúng tôi thực sự là một đội rất mạnh".

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