HLV tuyển Thái Lan tuyên bố không sai dù bị FIFA trừ điểm nặng

Trong buổi họp báo trước trận chung kết tại sân Gelora Bung Karno, HLV Anthony Hudson cho biết tuyển Thái Lan đang có trạng thái tốt nhất sau khi chủ động xoay tua lực lượng ở trận cuối vòng bảng. “Chúng tôi đang ở một tình thế tốt trước trận đấu. Chúng tôi có cơ hội cho nhiều cầu thủ nghỉ ngơi, vì vậy hiện tại mọi người đều sẵn sàng cho trận đấu”, Hudson chia sẻ.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng trận chung kết sẽ diễn ra hấp dẫn khi Indonesia có lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Theo Hudson, Indonesia là đội bóng giàu sức mạnh thể chất, chơi tấn công và thường xuyên triển khai bóng nhanh, trực diện.

HLV Anthony Hudson và Chanathip Songkrasin đều thể hiện sự tự tin trước trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, với quyết tâm giúp tuyển Thái Lan vô địch. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, điều khiến Hudson hài lòng nhất là tuyển Thái Lan bước vào trận chung kết với lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi giành vé vào chung kết ngay từ lượt trận thứ hai, ông chủ động trao cơ hội cho toàn bộ đội hình.

“Cả ba thủ môn đều đã được thi đấu, cùng với các cầu thủ ở những vị trí khác. Tôi rất hài lòng khi chúng tôi có thể làm điều đó sau hai trận đấu”, Hudson nói.

Quyết định xoay tua khiến Thái Lan thất bại 1-2 trước Philippines ở trận cuối vòng bảng, qua đó bị trừ 6,57 điểm trên BXH FIFA. Hudson thừa nhận không ai hài lòng với kết quả này, nhưng ông chấp nhận rủi ro bởi mục tiêu quan trọng nhất là đưa đội tuyển bước vào chung kết với lực lượng sung sức.

“Tôi nhận thức được rủi ro khi chỉ có một buổi tập và thay đổi nhiều cầu thủ. Nhưng tôi phải làm điều mà tôi cho là tốt nhất cho trận chung kết. Nếu phải làm lại, tôi vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự”, Hudson nhấn mạnh theo quan điểm ông không làm sai.

Bên cạnh Hudson, Chanathip cũng dành sự tôn trọng lớn cho Indonesia. Đội trưởng tuyển Thái Lan đánh giá bóng đá Đông Nam Á đã phát triển đáng kể, trong đó Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ mang hai dòng máu, thi đấu tại những giải đấu có trình độ cao.

“Indonesia có rất nhiều cầu thủ mang hai dòng máu. Họ thi đấu ở những giải đấu có đẳng cấp cao, có thể lực tốt và kỹ năng rất tốt”, Chanathip nhận xét. Đây cũng là lần đầu tiên sau khoảng 4 năm Chanathip có cơ hội đối đầu Indonesia ở một trận chung kết khu vực. Với tiền vệ này, FIFA ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lần đầu giải đấu được FIFA công nhận.

Chanathip muốn tuyển Thái Lan tận dụng cơ hội để tạo nên dấu ấn lịch sử. “Chúng tôi muốn tạo nên lịch sử. Nếu giành chiến thắng, điều đó sẽ mang lại thêm sự tự tin cho chúng tôi khi sau này gặp lại Indonesia tại Asian Cup”, Chanathip nói.

Trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Đây được xem là màn đối đầu đáng chờ đợi giữa hai đội bóng đã thể hiện tham vọng lớn nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026.