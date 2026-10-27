HLV tuyển Tây Ban Nha hay nhất thế giới 2026

Nhà cầm quân 65 tuổi nhận giải thưởng tại nhà hát London Palladium ở London (Anh), rạng sáng 27/10 (giờ Hà Nội). Ông vượt qua 4 ứng viên gồm HLV Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich) và Luis Enrique (PSG).

Thành tích nổi bật nhất của HLV Luis de la Fuente là đưa Tây Ban Nha đăng quang tại World Cup 2026. Họ đánh bại tuyển Argentina 1-0 ở trận chung kết ngày 19/7. Đội bóng xứ bò tót cũng trải qua giải đấu bất bại, đồng thời chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Đội tuyển Tây Ban Nha còn thiết lập chuỗi 43 trận chính thức liên tiếp không thua dưới thời HLV De la Fuente. Trong 22 trận gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Luis de la Fuente thắng 18 và hòa 4.

Danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm được trao cho chiến lược gia Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Kể từ khi tiếp quản tuyển Tây Ban Nha vào tháng 12/2022, nhà cầm quân này đã giành 3 danh hiệu lớn, gồm UEFA Nations League 2023, EURO 2024 và World Cup 2026. Ông cũng vừa gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển đến năm 2032.

Phát biểu khi nhận giải tại London, HLV De la Fuente nhấn mạnh: "Đây không phải giải thưởng cá nhân, mà thuộc về cả một tập thể tuyệt vời".

Ông còn dành lời cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Theo chiến lược gia 65 tuổi, bí quyết thành công là sở hữu những cầu thủ giàu tinh thần đoàn kết, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân.

Với danh hiệu này, HLV De la Fuente kế nhiệm đồng hương Luis Enrique, người từng được vinh danh HLV nam xuất sắc nhất năm 2025 sau mùa giải thành công cùng PSG. Đây cũng là lần đầu nhà cầm quân tuyển Tây Ban Nha nhận giải thưởng cá nhân này.