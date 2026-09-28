HLV tuyển Indonesia tuyên bố về World Cup khi dùng đội hình 11 cầu thủ nhập tịch

Sau khi dùng đội hình 11 cầu thủ sinh ra bên ngoài Indonesia để thắng Singapore tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Herdman vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhà cầm quân người Anh lên tiếng với quan điểm việc xây dựng một đội tuyển không thể diễn ra trong ngày một ngày hai. Theo Herdman, tuyển Indonesia đang trong giai đoạn phát triển, trong đó nhiều cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Điều khiến HLV Herdman đặc biệt nhắc đến là kỳ vọng rất cao từ người hâm mộ Indonesia. Ông cho rằng đội tuyển cần nhận được sự ủng hộ và kiên nhẫn trong thời gian xây dựng lực lượng. “Tôi thậm chí chưa từng cảm nhận kỳ vọng lớn như thế này từ người hâm mộ Canada. Khi đó, họ hiểu rằng để giành chiến thắng cần có một quá trình”, John Herdman chia sẻ.

HLV John Herdman đã lên tiếng về những chỉ trích dành cho tuyển Indonesia, đồng thời thừa nhận áp lực từ người hâm mộ xứ vạn đảo đang rất lớn. Ảnh: Sepakbola Indonesia Fansbook III

Herdman cũng lấy chính quãng thời gian làm việc với bóng đá Canada để giải thích quan điểm của mình, trong đó có dấu ấn đưa đội tuyển nước này đến World Cup. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh Canada từng trải qua 36 năm không thể giành quyền dự World Cup và trong khoảng thời gian đó cũng chưa từng đánh bại Mỹ.

“Chúng ta phải bình tĩnh, mọi thứ đều cần thời gian. Tôi đến từ Canada, một quốc gia đã trải qua 36 năm không dự World Cup và chưa từng đánh bại Mỹ trong khoảng thời gian đó. Vì vậy, quá trình xây dựng một đội bóng thực sự cần thời gian”, Herdman nói.

Theo HLV Herdman, tuyển Indonesia hiện tại cũng đang ở một giai đoạn tương tự khi đội hình chưa có đủ kinh nghiệm quốc tế để lập tức đạt đến trình độ của những đội tuyển hàng đầu, và mục tiêu cao nhất là dự World Cup. “Đội tuyển Indonesia cũng vẫn đang trong quá trình xây dựng. Trung bình các cầu thủ của chúng tôi mới có khoảng 16 lần khoác áo đội tuyển, trong khi những đội bóng giành chiến thắng thường có trung bình hơn 30 lần ra sân quốc tế. Vì vậy, chúng tôi đang xây dựng một điều gì đó”, Herdman chia sẻ.

Con số 16 lần khoác áo đội tuyển được Herdman đưa ra là chi tiết đáng chú ý. Nó cho thấy HLV người Anh nhìn nhận vấn đề từ góc độ kinh nghiệm của tập thể, thay vì chỉ đánh giá kết quả của từng trận đấu.

Trong bóng đá quốc tế, kinh nghiệm thi đấu thường được tích lũy qua từng trận đấu lớn. Một đội tuyển có nhiều cầu thủ thường xuyên góp mặt ở các trận đấu quốc tế sẽ có thêm trải nghiệm trong việc kiểm soát áp lực, xử lý những thời điểm khó khăn và thích ứng với các đối thủ khác nhau.

Herdman vì thế muốn người hâm mộ Indonesia nhìn vào cả quá trình thay vì chỉ đặt kỳ vọng vào kết quả trước mắt. Tuyển Indonesia đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ sau những bước tiến đáng kể của bóng đá nước này trong những năm gần đây. Chính sự kỳ vọng ấy cũng tạo thêm áp lực cho Herdman và các học trò.

Thông điệp của HLV người Anh khá rõ ràng: tuyển Indonesia vẫn chưa hoàn thiện. Đội bóng đang được xây dựng, các cầu thủ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và thành quả cần thêm thời gian để hình thành. Với Herdman, sự kiên nhẫn của người hâm mộ sẽ là một phần quan trọng trong hành trình ấy.