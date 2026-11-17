HLV Jorge Jesus đã lên tiếng về phát biểu gây chú ý của bà Dolores Aveiro, mẹ Cristiano Ronaldo, sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha nhận thất bại 1-4 trước Đan Mạch. Nhà cầm quân này khẳng định ông dành sự tôn trọng cho mẹ của siêu sao 41 tuổi, nhưng cũng tỏ ra không hài lòng khi liên tục phải trả lời những câu hỏi liên quan đến Ronaldo.

Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 5/11, khép lại hành trình quốc tế với thành tích 234 lần ra sân và ghi 146 bàn thắng. Quyết định này được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi tiền đạo 41 tuổi nhận án treo giò 30 ngày và khoản tiền phạt 215 bảng vì rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển hồi tháng 9.

HLV Bồ Đào Nha phản ứng trước phát biểu gây sốc của mẹ Ronaldo sau thất bại 1-4 trước Đan Mạch. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân xuất phát từ việc Ronaldo không hài lòng khi được thông báo sẽ không đá chính trong trận đấu tại UEFA Nations League gặp Đan Mạch. Sự việc khiến mối quan hệ giữa CR7 và ban huấn luyện đội tuyển trở thành chủ đề được truyền thông quan tâm.

Ngày 14/11, Bồ Đào Nha thi đấu trận đầu tiên sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển. Đáng chú ý, đội bóng này bất ngờ nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Đan Mạch ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu, bà Dolores Aveiro được hỏi về quyết định giã từ đội tuyển của con trai tại một sự kiện của Sporting Lisbon. Mẹ Ronaldo thừa nhận siêu sao người Bồ Đào Nha rất buồn, đồng thời đưa ra phát biểu gây chú ý. "Bọn họ đã lừa dối con trai tôi và tôi cũng cảm thấy đau lòng. Thất bại trước Đan Mạch là hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, tôi còn cảm thấy vui vì điều đó", bà Dolores Aveiro chia sẻ.

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Ronaldo vừa khép lại sự nghiệp quốc tế sau nhiều năm cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trước trận đấu với Xứ Wales tại Cardiff, HLV Jorge Jesus được hỏi về những bình luận của mẹ Ronaldo. Nhà cầm quân này đáp lại: "Bây giờ tôi còn phải trả lời những câu hỏi về mẹ của Cristiano Ronaldo nữa sao? Bà ấy là một người phụ nữ mà tôi vô cùng tôn trọng. Bà ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để nuôi dạy các con".

Khi được hỏi bao giờ câu chuyện Ronaldo giã từ đội tuyển mới kết thúc, HLV Jorge Jesus tiếp tục trả lời: "Tôi cũng không biết khi nào chuyện này mới chấm dứt. Nếu các bạn đặt câu hỏi, tôi phải trả lời. Nếu sang năm các bạn vẫn hỏi về Ronaldo, tôi vẫn sẽ trả lời".

Những phát biểu của HLV Jorge Jesus cho thấy câu chuyện chia tay đội tuyển của Ronaldo vẫn chưa khép lại. Dù siêu sao 41 tuổi đã chính thức rời đội tuyển quốc gia, những tranh luận xoay quanh quyết định này tiếp tục tạo ra sức nóng tại Bồ Đào Nha.