HLV Tuchel phá kỷ lục tuyển Anh, Kane chạm cột mốc lịch sử của Shilton

Trong đợt Fifa Days Thomas Tuchel đang có những chiến thắng liên tục đầy thuyết phục, mới đây Anh đánh bại Cộng hòa Séc 3-0. Với Tuchel, đây là chiến thắng thứ 20 chỉ sau 26 trận dẫn dắt tuyển Anh – cột mốc mà chưa một HLV nào trong lịch sử đội tuyển chạm tới nhanh như vậy. Còn với Harry Kane, đây là đêm mà lịch sử gọi tên anh.

Harry Kane có một đêm đáng nhớ. Ảnh: getty

Kane bước ra sân Wembley với một nhiệm vụ đặc biệt: san bằng kỷ lục 125 lần khoác áo tuyển Anh của Peter Shilton. Và tiền đạo 33 tuổi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ấy, anh còn biến cột mốc cá nhân thành một màn trình diễn gần như hoàn hảo. Kane góp công vào cả ba bàn thắng.

Anh tạo ra tình huống dẫn đến bàn phản lưới nhà của Vladimir Coufal trước khi tự mình lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng cho tuyển Anh lên 91.

Tuchel đang tạo ra một tuyển Anh rất khác

Chiến thắng trước Cộng hòa Séc giúp Tuchel có trận thắng thứ 20 trên cương vị HLV trưởng tuyển Anh chỉ sau 26 trận. Kỷ lục trước đó thuộc về Walter Winterbottom, người cần 27 trận để đạt 20 chiến thắng trong giai đoạn 1946-1950.

Tuchel đang xây dựng một đội tuyển Anh có khả năng áp đặt thế trận, kiểm soát bóng, gây sức ép và quan trọng nhất là duy trì cường độ thi đấu cao trong một lịch trình dày đặc.

HLV Tuchel. Ảnh: Phil Duncan/Every Second Media/Shutterstock

Anh vừa trải qua bốn trận đấu trong một đợt tập trung quốc tế, nhưng trước Cộng hòa Séc, đội bóng của Tuchel vẫn chơi với sự chủ động và tốc độ đáng nể.

Chính HLV người Đức thừa nhận ông hài lòng với cách các học trò thi đấu "rất trôi chảy", kiểm soát trận đấu và duy trì sự tập trung xuyên suốt.

Đây chính là điểm đáng chú ý nhất trong triều đại Tuchel. Anh không còn chỉ thắng bằng khoảnh khắc của những ngôi sao. Họ đang thắng bằng cách tổ chức.

Kane, thủ lĩnh tinh thần

Trước trận đấu, Tuchel từng nói ông gần như không còn từ ngữ nào để mô tả phong độ của Kane. Sau trận đấu, có lẽ ông càng khó tìm thêm một mỹ từ mới.

Kane đang chơi ở đẳng cấp mà Tuchel mong muốn nhất: hiệu quả, giàu kinh nghiệm nhưng vẫn đủ năng lượng để gây áp lực và di chuyển, đồng thời luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng.

Đặc biệt, Kane đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử tuyển Anh lập cú đúp ở hai lần ra sân liên tiếp, ở tuổi 33 năm 70 ngày.

Anh cũng đã có 13 bàn trong năm 2026, chỉ đứng sau chính kỷ lục 16 bàn mà anh từng thiết lập vào năm 2021. Đồng thời, Kane chạm mốc 125 lần khoác áo tuyển Anh – ngang bằng Peter Shilton.

Nhưng để đạt con số ấy, Kane chỉ mất 11 năm 193 ngày, nhanh hơn Shilton tới hơn 8 năm. Shilton từng giữ kỷ lục trong suốt nhiều thập kỷ. Kane giờ đã đứng ngang hàng với huyền thoại này và gần như chắc chắn sẽ vượt qua ở lần ra sân tiếp theo.

20 chiến thắng và một lời tuyên bố

Đội tuyển Anh đang có phong độ cực cao. Ảnh: Getty

Tuchel đã cần 26 trận để có 20 chiến thắng. Đó là tốc độ chưa từng có trong lịch sử tuyển Anh. Nhưng điều quan trọng hơn con số là cách những chiến thắng ấy đang hình thành nên bản sắc của đội tuyển.

Sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha ở trận mở màn Nations League, Anh đã lập tức có ba chiến thắng liên tiếp và ghi tới 12 bàn mà không thủng lưới, trong đó có màn hủy diệt Croatia 7-0.

Tuchel từng nói thất bại ở World Cup đã khiến tuyển Anh mạnh hơn. Những gì diễn ra trong đợt tập trung này đang cho thấy nhận định ấy không phải lời nói suông.

Anh đang chơi nhanh hơn, quyết liệt hơn và có nhiều phương án hơn. Quan trọng nhất, khoảng cách giữa đội hình chính và những cầu thủ dự bị dường như đang được thu hẹp.

Và khi một HLV có thể xoay tua đội hình nhưng chất lượng thi đấu vẫn được duy trì, đó thường là dấu hiệu của một tập thể đã bắt đầu vận hành một cách tốt nhất mạnh nhất.