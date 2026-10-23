HLV trưởng Brighton từ chối đề nghị dẫn dắt MU

Brighton không lo ngại trước khả năng các đội bóng khác tiếp cận Fabian Hurzeler, nhà cầm quân đang tạo dấu ấn mạnh mẽ tại đội bóng miền Nam nước Anh.

Đáng chú ý, hợp đồng của ông không có điều khoản giải phóng. Brighton hiện đứng thứ 3 tại Premier League và thi đấu ở cả Conference League.

HLV Huzerler trong tầm ngắm MU - Ảnh: PA

Mới 33 tuổi, nhưng Hurzeler đã làm rất tốt công việc tại sân Amex kể từ khi tiếp quản đội bóng từ Roberto De Zerbi năm 2024.

Nhà cầm quân này quyết tâm đưa Brighton giành vé dự Champions League. Vì vậy, ông sẽ từ chối nếu MU ngỏ lời, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang rối ren và cần một cuộc tái thiết quy mô lớn.

Hurzeler chỉ thực sự cân nhắc đề nghị từ các CLB như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Arsenal hay Man City.

Cuối tuần này, Brighton sẽ làm khách trên sân Liverpool. Một chiến thắng tại Anfield sẽ tiếp thêm động lực cho tham vọng kết thúc mùa giải trong nhóm 5 đội dẫn đầu.

Nếu MU sa thải Michael Carrick, cựu huấn luyện viên Newcastle - Eddie Howe là ứng viên thay thế tiềm năng.

Antonio Conte cũng là phương án được nhắc đến tại Old Trafford. Tuy nhiên, lãnh đạo MU vẫn băn khoăn về việc bổ nhiệm chiến lược gia Italia nổi tiếng nóng tính.

Một nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ, cựu huấn luyện viên Chelsea và Tottenham đã có mặt tại Anh trong 24 giờ ở đợt tập trung ĐTQG gần nhất.

Dù vậy, Conte không gặp bất kỳ đại diện nào của MU. Được biết, phía MU đã "đóng cửa" với phương án Conte và muốn lựa chọn HLV có phong cách khác.