HLV Thái Lan tuyên bố cứng khi gặp Nhật Bản

Dù bị đối thủ bất ngờ chọc thủng lưới ở phút 14 sau sai lầm nơi tuyến giữa, U23 Thái Lan vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể. Đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul từng bước lấy lại thế trận trước khi gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công đẹp mắt của Thanakrit Chotmuangpak cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, sức mạnh của U23 Thái Lan được thể hiện rõ nét. Những điều chỉnh nhân sự của HLV Thawatchai phát huy hiệu quả khi Pariphan Wongsa, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó, U23 Hong Kong hoàn toàn sụp đổ khi liên tiếp nhận thêm ba bàn thua, khép lại trận đấu với thất bại nặng nề 1-5.

U23 Thái Lan gây ấn tượng tại ASIAD 2026 khi ngược dòng đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1, qua đó giành 6 điểm sau hai lượt trận. Ảnh: FAT

Chiến thắng này giúp U23 Thái Lan toàn thắng hai trận đầu tiên tại bảng A. Đáng chú ý, đây là trận thứ hai liên tiếp họ thể hiện khả năng lội ngược dòng, sau khi đánh bại Kyrgyzstan 3-2 ở ngày ra quân.

Sau trận đấu, HLV Thawatchai không giấu được sự hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân Thái Lan cho rằng điều quan trọng nhất không phải tỷ số, mà là ý chí chiến đấu của toàn đội.

“Chúng tôi không thích việc bị đối thủ dẫn trước. Nhưng khi kế hoạch đầu tiên không hiệu quả, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt phương án thứ hai. Tôi thực sự hài lòng về tinh thần của đội bóng này.

Từ ngày nhận nhiệm vụ, tôi luôn cảm nhận được sự đoàn kết và quyết tâm của các cầu thủ. Tôi tin rằng niềm tin và sự cống hiến sẽ giúp họ thành công. Chừng nào trọng tài chưa thổi còi mãn cuộc, tất cả vẫn phải chiến đấu hết mình”, HLV Thawatchai chia sẻ.

Nhà cầm quân Thái Lan cũng cho biết ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc xoay tua lực lượng ngay từ đầu giải nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Đặc biệt, HLV Thawatchai tỏ ra rất hào hứng trước cuộc đối đầu với U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng. Theo ông, đây sẽ là cơ hội quý giá để bóng đá Thái Lan kiểm chứng năng lực và học hỏi từ một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

“Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu với 6 điểm sau hai trận. Gặp Nhật Bản sẽ là trải nghiệm rất bổ ích cho các cầu thủ trẻ. Nếu muốn nâng tầm, chúng tôi phải học cách cạnh tranh với những đội tuyển như Nhật Bản”, HLV Thawatchai nhấn mạnh.

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, U23 Thái Lan đang có tâm lý rất hưng phấn trước màn so tài với chủ nhà Nhật Bản. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt để kiểm chứng tham vọng và trình độ thực sự của đội bóng xứ Chùa vàng tại ASIAD 2026.