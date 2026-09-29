HLV Thái Lan thẳng thắn nói về đẳng cấp tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đối đầu trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Không chỉ là trận derby được chờ đợi nhất bóng đá Đông Nam Á, cuộc so tài này còn có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khác với nhiều giải đấu khu vực trước đây khi không có vòng bán kết. Đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào thẳng trận chung kết tranh chức vô địch. Vì vậy, chiến thắng trong màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan có thể tạo ra bước ngoặt rất lớn.

Đáng chú ý, Anthony Hudson không hề đánh giá thấp Việt Nam. Nhà cầm quân người Anh cho rằng sức mạnh của đội bóng áo đỏ nằm ở hệ thống vận hành thay vì phụ thuộc vào một cá nhân. Việt Nam được ông đánh giá cao nhờ khả năng tổ chức, tính kỷ luật, nền tảng thể chất và đặc biệt là tốc độ chuyển trạng thái. Đó cũng là những yếu tố từng giúp Việt Nam tạo ra khác biệt trước Thái Lan ở những cuộc đối đầu gần đây.

HLV Anthony Hudson đánh giá rất cao tuyển Việt Nam, nhưng Thái Lan cũng bước vào màn so tài với lực lượng mạnh hơn. Ảnh: FAT

HLV Anthony Hudson càng có lý do để thận trọng khi chính ông dẫn dắt Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026. Ký ức ấy chắc chắn khiến cuộc tái đấu tại Bandung trở nên đáng chú ý hơn, khi “Voi chiến” có cơ hội tìm kiếm màn đáp trả.

Lần này, Thái Lan mang đến một bộ mặt khác. Đội hình của Anthony Hudson có sự góp mặt của nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai cùng những gương mặt đã quen thuộc với các trận cầu lớn trong khu vực.

Sự trở lại của những ngôi sao này giúp Thái Lan có thêm phương án tấn công và kinh nghiệm trong những thời điểm trận đấu cần sự khác biệt. Đây chính là cơ sở để Anthony Hudson tin rằng đội hình hiện tại mạnh hơn so với giải đấu trước.

Trong khi đó, Việt Nam cũng có những lý do để tự tin. Chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có khởi đầu thuận lợi. Đáng chú ý hơn, đội tuyển đang trao cơ hội cho những nhân tố trẻ như Williams Minh Hoàng, trong bối cảnh Nguyễn Xuân Son không thể góp mặt vì chấn thương.

Trận đấu vì thế không đơn thuần là cuộc so tài giữa hai nền bóng đá giàu duyên nợ nhất Đông Nam Á. Đây còn là màn kiểm chứng bản lĩnh của hai đội trong cuộc đua trực tiếp tới trận chung kết. Thái Lan muốn chứng minh thất bại ở chung kết AFF Cup 2026 chỉ là câu chuyện của quá khứ. Việt Nam lại có cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế trước đối thủ quen thuộc.

Với thể thức chỉ có đội nhất bảng vào chung kết, đội giành chiến thắng sẽ mở rộng đáng kể cánh cửa hướng tới trận đấu cuối cùng của FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi đội thất bại sẽ phải chịu sức ép lớn không được tranh chức vô địch.