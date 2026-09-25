HLV Thái Lan không muốn nói nhiều về tuyển Việt Nam

HLV Anthony Hudson cho biết tuyển Thái Lan đã gác lại thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 để tập trung hoàn toàn cho FIFA ASEAN Cup. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh yêu cầu các học trò chỉ nghĩ đến trận đấu trước mắt, thay vì bị cuốn vào những câu chuyện từ giải đấu trước.

“Ở chung kết ASEAN Cup 2026, chúng tôi chỉ tập trung vào tuyển Việt Nam. Nhưng sáng nay, tôi nói với các cầu thủ rằng từ lúc này sẽ không bàn về bất kỳ điều gì khác ngoài trận đấu tiếp theo. Toàn đội phải duy trì sự tập trung cao nhất”, HLV Hudson chia sẻ trong buổi họp báo tại sân Sijalak Harupat, Bandung (Indonesia), trước trận gặp Pakistan ở bảng B.

Chưa đầy một tháng trước, Thái Lan thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup. Ở lượt đi trên sân Rajamangala, “Voi chiến” thất bại 0-2 trước khi hòa 2-2 tại Mỹ Đình.

Dù vậy, HLV Hudson vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. “Tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam. Họ đã chơi rất tốt, có nhiều cầu thủ chất lượng, mạnh mẽ, tốc độ và sở hữu cách tiếp cận rõ ràng. Việt Nam cũng rất kỷ luật và hiệu quả. Trận đấu với họ luôn thú vị và chúng tôi rất háo hức. Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất giải”, ông nói.

Thái Lan có lực lượng tốt hơn

So với ASEAN Cup 2026, Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup với đội hình mạnh hơn. Giải đấu hồi tháng 8 nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ nhả người, khiến HLV Hudson không thể sử dụng đầy đủ lực lượng.

Điều này từng làm dấy lên ý kiến cho rằng Thái Lan chỉ mang đội hình không phải mạnh nhất tới ASEAN Cup và vì thế gặp bất lợi khi đối đầu Việt Nam. Tới đợt tập trung tháng 9, “Voi chiến” có thêm nhiều nhân sự quan trọng, dù vẫn thiếu một số cầu thủ.

HLV Anthony Hudson khẳng định Thái Lan đã gác lại thất bại trước Việt Nam để tập trung cho FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Hudson tiếc nuối nhất trường hợp Jonathan Khemdee, người vắng mặt vì chấn thương. Suphanat Mueanta và Thanawat Suengchitthawon cũng không thể góp mặt, nhưng nhà cầm quân 45 tuổi vẫn đánh giá cao chất lượng đội hình hiện tại.

“Tuyển Thái Lan vẫn có lực lượng rất mạnh. Tôi từng làm việc ở nhiều nơi trước khi đến đây. Khi hiểu hơn về cầu thủ và văn hóa bóng đá Thái Lan, tôi nhận ra đây là một trong những nhóm cầu thủ tốt nhất mình từng huấn luyện”, Hudson cho biết.

Ông đặc biệt ấn tượng với nền tảng kỹ thuật của cầu thủ Thái Lan. Theo Hudson, chất lượng nhân sự giúp ban huấn luyện có nhiều lựa chọn trong cách xây dựng lối chơi, đồng thời tạo nền tảng cho những mục tiêu dài hạn.

Hướng tới mục tiêu lớn hơn

FIFA ASEAN Cup không phải đích đến duy nhất của HLV Hudson. Nhà cầm quân người Mỹ cho biết ông phải đồng thời tính đến quá trình phát triển dài hạn của đội tuyển, nhất là Asian Cup và vòng loại World Cup.

“Với tư cách HLV, tôi phải nghĩ tới sự phát triển lâu dài của đội và chuẩn bị cho những giải đấu như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Đó là một phần trong kế hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn thắng mọi trận và muốn vô địch FIFA ASEAN Cup”, ông nhấn mạnh.

Dự họp báo cùng HLV Hudson, Kakana Khamyok cũng khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho trận ra quân. “Tuyển Thái Lan sẵn sàng đối đầu mọi đối thủ và sẽ chơi hết mình ở trận ngày mai”, tiền vệ này nói.

Thái Lan bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Pakistan lúc 16h ngày 26/9.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).