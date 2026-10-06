HLV Thái Lan: Đá luân lưu như chơi xổ số

Đội tuyển Thái Lan thất bại trước độit uyển Indonesia với tổng tỷ số 4-6 ở loạt luân lưu trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Hai đội hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi độit uyển Indonesia giành chức vô địch trên chấm 11m.

Sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Indonesia: “Trước hết, tôi muốn chúc mừng Indonesia. Tôi nghĩ họ đã thể hiện rất rõ ràng và đang đi đúng hướng. Họ có những cầu thủ tốt và mạnh mẽ.

Cá nhân tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cũng không biết phải nói gì, nhưng tôi phải nói rằng tôi tự hào về các cầu thủ, về tất cả những gì họ đã cống hiến trong trận đấu này, tinh thần và phản ứng của toàn đội”.

HLV Anthony Hudson không trách các học trò sau thất bại trước ĐT Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Thái Lan phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 2 và thủng lưới ngay sau đó. Tuy nhiên, đội tuyển xứ chùa vàng vẫn gỡ hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ, thậm chí còn có bàn vượt lên. Sau khi Indonesia gỡ hòa, đội chủ nhà giành chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu. Sarach Yooyen và Nattapong Sayriya là 2 cầu thủ đá hỏng.

“Về loạt luân lưu, tôi nghĩ nó giống như việc thay người. Trong trận này, tôi không nghĩ chúng tôi thực sự thay người để điều chỉnh chiến thuật. Phần lớn là do các cầu thủ gặp vấn đề về thể lực. Có người đau xương sườn, có người bị chuột rút.

Khi trận đấu phải được quyết định bằng luân lưu, phải thừa nhận rằng cả 10 cầu thủ Thái Lan trên sân đều đã rất mệt. Họ đã cống hiến tất cả. Chúng tôi cố gắng hỏi họ: ‘Bạn có tự tin không? Bạn tự tin đến mức nào?’. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn những người sút theo cách đó”, ông Hudson nói tiếp.

HLV Hudson không trách các cầu thủ Thái Lan đá hỏng 11m. “Theo quan điểm của tôi, không ai có lỗi, dù sút thành công hay không. Dù là Sarach hay Nattapong (2 cầu thủ đá hỏng luân lưu), bởi trong trận đấu họ đều chơi rất tốt. Chúng tôi không thể đi đến thời điểm này nếu không có họ”, HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan khẳng định.

HLV Hudson khen ngợi các cầu thủ Thái Lan đã nỗ lực thi đấu khi chỉ còn 10 người trên sân sau khi Mickelson nhận thẻ đỏ ở phút 81. Ông cũng cho rằng loạt đá luân lưu luôn tiềm ẩn may rủi như trò xổ số: “Khi đội chỉ còn 10 người, tôi không nghĩ đến việc trách cứ bất kỳ ai. Loạt luân lưu giống như một cuộc xổ số. Nhưng tôi vẫn tự hào, đặc biệt là với Iklas Sanron. Mỗi khi có cơ hội ra sân, cậu ấy đều thi đấu rất xuất sắc”.

HLV Hudson cũng gửi lời chúc mừng người đồng nghiệp John Herdman và các cầu thủ của đội tuyển Indonesia. “Về bóng đá Đông Nam Á, tôi nghĩ bất kỳ ai theo dõi đều có thể thấy sự phát triển rất nhanh của các đội tuyển. Indonesia có rất nhiều cầu thủ mang hai dòng máu và tôi chúc họ may mắn. Họ đang đi đúng hướng”.

ĐT Thái Lan giành vị trí á quân ở FIFA ASEAN Cup 2026

Sau thất bại ở chung kết, nhà cầm quân người Anh cho biết ông sẽ nghỉ ngơi trước khi tập trung vào kế hoạch chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. “Như tôi đã nói trước đây về những lời chỉ trích dành cho mình, tôi đã học được điều đó ngay từ ngày đầu tiên dẫn dắt đội tuyển. Chúng tôi luôn có lực lượng khác nhau vì hoàn cảnh của từng giải đấu khác nhau. Ở giải này hay ASEAN Cup trước đó, vấn đề là chúng tôi không thể lựa chọn những cầu thủ tốt nhất, và có thể cả trong tháng 6 cũng vậy.

Điều tôi biết lúc này là chúng tôi có một nhóm nòng cốt từ đội hình hiện tại cần được duy trì. Tôi tự hào khi có nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Họ có tiềm năng rất lớn và tôi cho rằng vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ khác không góp mặt ở đội hình này nhưng có thể giúp ích rất nhiều cho đội tuyển”, Hudson khẳng định.

HLV Hudson cũng nhấn mạnh ông hào hứng với việc làm việc cùng những cầu thủ trẻ đang vươn lên, đồng thời đề cập những trường hợp vắng mặt vì chấn thương như Jonathan Khemdee.

ĐT Thái Lan thua trên chấm 11m

Về sự khác biệt giữa đội hình hiện tại và đội hình Thái Lan tại ASEAN Cup trước đó, ông Hudson cho biết: “Về sự khác biệt giữa đội hình này với đội hình tại ASEAN Cup trước, rất đơn giản. Ở giải đấu trước, chúng tôi thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt vì họ phải tập trung chuẩn bị tiền mùa giải với CLB

Nhưng điều tích cực là chúng tôi được chứng kiến phong độ của nhiều cầu thủ trẻ, chẳng hạn Kakana Khamyok và Yotsakorn Burapha. Họ là những cầu thủ trẻ tài năng. Tôi tin tưởng họ và nhìn thấy một tương lai tốt đẹp.

Ngoài ra, còn một nhóm cầu thủ trẻ từng thi đấu ở ASEAN Cup nhưng không góp mặt ở giải lần này. Thực tế, nhiều người trong số họ gần như đã có tên trong danh sách dự giải. Giải đấu trước cũng là một cơ hội tốt đối với tôi. Nhưng lúc này, tôi phải cố gắng duy trì tính liên tục của lực lượng để xây dựng và phát triển đội tuyển theo hướng chúng tôi đã đề ra”.