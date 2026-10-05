HLV Tan Cheng Hoe tự hào khi Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe vui vì Malaysia rốt cuộc đã thắng Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)

"Đây chắc chắn là thành tích tuyệt vời và rất ấn tượng. Chúng tôi có quyền tự hào về những gì đã làm được. Tất nhiên, bóng đá không chỉ có thống kê. Quan trọng là các cầu thủ đã cùng nhau làm việc rất chăm chỉ, đã nỗ lực ngày đêm và tập trung tối đa. Tất cả đã cống hiến hết mình và giữ vững tinh thần không bỏ cuộc. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của tuyển Malaysia"-ông Tan Cheng Hoe cho biết.

Chiều 5/10, Malaysia đã giành chiến thắng 1-0 trong trận tranh hạng 3 với đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026. Theo HLV Tan Cheng Hoe, đội bóng của ông đã chơi đoàn kết, kỷ luật và nhờ đó giành chiến thắng xứng đáng.

Ông Tan Cheng Hoe dù vậy cho biết Malaysia sẽ phải nỗ lực để tiến bộ hơn nữa, cũng như tiếp tục tập trung cho các mục tiêu phía trước.

"Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ vì tinh thần và sự cống hiến của họ trong trận đấu chiều nay. Chúng tôi biết phải thi đấu 4 trận trong một khoảng thời gian ngắn, và đó đều là những trận đấu rất khó khăn. Vì vậy, các cầu thủ ít nhiều đã cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng về mặt tinh thần, toàn đội luôn sát cánh và chiến đấu cùng nhau. Đây là cơ hội tốt để chúng tôi giành một kết quả tích cực và đánh bại Việt Nam sau hơn 10 năm. Tôi rất vui với thành quả này"-ông Tan Cheng Hoe nói.

Ông Tan Cheng Hoe cũng không quên nói lời cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ Malaysia, người hâm mộ cũng như nỗ lực của tập thể BHL đội bóng. Ông một lần nữa nhắc lại sự gắn kết và tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau là bí quyết xây dựng một đội bóng mạnh.