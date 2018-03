HLV Tài Em: 'Đụng độ Minh Phương, tôi sẽ chiến hết mình'

Trước cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng của người đồng đội cũ Nguyễn Minh Phương, HLV Tài Em tuyên bố sẽ chiến đấu không khoan nhượng và muốn giành chiến thắng đầu tay tại V-League.

Sát cánh cùng nhau ở Gạch Đồng Tâm Long An (tiền thân của CLB Long An) trong suốt 8 năm từ 2003-2010, Minh Phương - Tài Em là cặp tiền vệ trung tâm trứ danh gắn liền với thời kỳ huy hoàng của bóng đá Long An với những danh hiệu cao quý. Dưới bàn tay dẫn dắt của thầy phù thủy Calisto, bộ đôi này đã không ngừng phát triển về chuyên môn và trở thành lựa chọn hàng đầu của các HLV ở cấp độ ĐTQG. Và họ cũng đã góp công rất lớn vào thành công tại AFF Cup 2008 của tuyển Việt Nam.

Minh Phương và Tài Em nâng cao chức vô địch V-League 2005.

Nếu như Minh Phương tạo dựng thương hiệu của mình bằng những đường chuyền chiến thuật có độ chính xác cao thì Tài Em chính là một chú ong thợ cần cù với nhiệm vụ thu hồi bóng và điều tiết trận đấu. Những năm tháng thăng hoa cùng đội bóng của bầu Thắng, họ đã góp công cùng những Santos, Carlos, Antonio, Việt Thắng tạo nên một đế chế ở V-League.

Nhớ về những tháng ngày được thi đấu cùng Minh Phương, tân HLV của Sài Gòn FC kể lại: “Thời gian thi đấu cùng anh Phương tại GĐTLA là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Anh ấy luôn là tấm gương với một tinh thần yêu nghề, nghiêm túc và đam mê. Để rồi cả hai anh em cùng các đồng đội chinh phục những danh hiệu thì đối với tôi, đó là một ký ức đẹp.”

Trải qua nhiều thăng trầm, cả Minh Phương và Tài Em đã từ giã sự nghiệp thi đấu và bắt đầu công tác huấn luyện. Cuối tháng 2/2017, sau scandal của CLB Long An trên sân Thống Nhất, cựu tiền vệ của SHB Đà Nẵng đã ngồi vào ghế nóng của đội bóng miền Tây, cùng các cầu thủ chinh chiến ở quãng thời gian còn lại của mùa giải. Và cũng ở thời điểm đó, Phan Văn Tài Em cũng quyết định làm trợ lý cho người đồng đội cũ trên băng ghế chỉ đạo của Long An.

HLV Minh Phương và trợ lý HLV Tài Em của CLB Long An tại V-League 2017.

Những tưởng sự kết hợp của 2 công thần một thời sẽ giúp đội bóng chủ sân Long An có thể vực dậy sau biến cố. Thế nhưng lực bất tòng tâm, bộ đôi này dù đã cố gắng nhưng không thể giúp cựu vương V-League trụ hạng.

“Khi anh Phương về dẫn dắt Long An thì tôi cùng một số HLV của đội đều chung sức, đồng lòng muốn đưa đội bóng đi lên và cải thiện kết quả. Chúng tôi đều là những HLV trẻ và luôn nhiệt huyết với nghề. Tiếc là những cố gắng đó đã không thể giúp Long An ở lại V-League.

Trong thời gian ấy, tôi đã học hỏi rất nhiều từ Minh Phương - người đã có bằng Pro của AFC. Từ phong thái, cách huấn luyện, làm tâm lý cũng nhưng quản lý cầu thủ. Những hành trang tôi vẫn mang theo khi nhận công việc tại Sài Gòn FC.” - HLV Tài Em kể lại.

HLV Minh Phương và HLV Tài Em sẽ có cuộc đụng độ đầu tiên với cương vị HLV trưởng tại V-League vào ngày 01/04 tới đây.

Gắn bó với nhau từ GĐTLA, ĐTQG cho đến băng ghế chỉ đạo của CLB Long An, giờ đây HLV Minh Phương và HLV Tài Em sẽ phải đối đầu nhau vào cuối tuần này trong khuôn khổ vòng 4 V-League khi Sài Gòn FC sẽ đến làm khác trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng.

Trước cuộc chiến với ‘đối tác’ lâu năm của mình, HLV Tài Em không giấu được cảm xúc của mình: “Đây là một trận đấu rất thú vị và tôi đang cảm thấy háo hức khi được đấu với anh Phương với vai trò là HLV trưởng. Hiện tại mỗi người đã có những hướng đi riêng và được gặp anh ấy ở vai trò HLV thì thật đặc biệt. Mặc dù chúng tôi là những người anh em ngoài đời nhưng khi vào sân, anh ấy là đối thủ và tôi cùng các cầu thủ sẽ chiến hết mình để giành kết quả tốt nhất - có thể là một chiến thắng.”

Trong khi đó, HLV Minh Phương cùng dành những lời 'thách đấu' chắc nịch cho người đồng đội cũ của mình trước trận đấu trên sân Hòa Xuân.

Là anh em ngoài đời nhưng khi đụng độ nhau, cả 2 đều sẽ dốc hết sức để dành chiến thắng.

Sau 3 vòng đấu, Sài Gòn FC hiện đang đứng ở top cuối BXH V-League khi chỉ mới có 1 điểm (hòa Quảng Nam và thua Than Quảng Ninh, TP.HCM). Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang xếp thứ 7 với 4 điểm trong tay.

Trận đấu giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 01/04 tới đây.