HLV Singapore: U23 Việt Nam ở đẳng cấp châu Á

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore Tối 12/11, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 tại Gia Lai VTV Cup 2026.

"Xin chúc mừng Việt Nam với chiến thắng ngày hôm nay. Họ chứng tỏ rằng mình không chỉ là một đội bóng mạnh trong khu vực Đông Nam Á mà còn ở cấp độ châu Á. Chính vì thế, U23 Việt Nam xứng đáng với chiến thắng này", HLV Firdaus Kassim chia sẻ sau trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam tối 12/11 trên sân Pleiku (Gia Lai).

"Về phía U23 Singapore, chúng tôi cũng đã có một trận đấu tốt và đáng tiếc là không có được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi hướng đến U23 Việt Nam như một mục tiêu để phấn đấu và vươn tới trong tương lai", ông nói thêm.

Khi được hỏi về những cầu thủ gây ấn tượng bên phía đội chủ nhà, HLV Singapore chia sẻ: "Cầu thủ mang áo số 11 (Văn Thuận - PV) là một cầu thủ tốt và có chất lượng. Tuy nhiên, trong đội hình U23 Việt Nam hiện nay có rất nhiều cầu thủ như vậy. Ngoài ra, từ trận đấu trước, tôi cũng ấn tượng với cầu thủ số 7 (Khoa Ngô - PV)".

"Trong đội tuyển U23 Việt Nam bây giờ, có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Điều đó sẽ giúp đội tuyển không chỉ giành được vị trí top 4 như ở giải U23 châu Á vừa rồi mà còn có thể hướng đến chức vô địch trong tương lai", ông Firdaus Kassim nhận định.

HLV Firdaus Kassim đánh giá cao tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm của U23 Việt Nam. Ảnh: FAS.

Đáng chú ý, khi so sánh U23 Việt Nam với Qatar, HLV Firdaus cho rằng: "Cả U23 Việt Nam và U23 Qatar đều là hai đội tuyển có chất lượng chuyên môn rất tốt. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất là tính quyết liệt, sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam. Sự sẵn sàng ra sân và cống hiến hết mình chính là yếu tố tạo nên khác biệt".

Ở phía U23 Việt Nam, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đội chủ nhà đã gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự của Singapore: "Đúng như dự đoán của ban huấn luyện, Singapore lùi sâu, chịu khó đeo bám. Họ đã gây khó khăn cho các cầu thủ tấn công khi xuyên phá các mảng miếng của U23 Việt Nam. Chúng ta có rất nhiều cơ hội nhưng lại bỏ lỡ và không tận dụng được".

"Đó có thể là nỗi lo của U23 và cả tương lai của bóng đá Việt Nam khi chúng ta có rất nhiều cầu thủ nhưng có nhiều tình huống bỏ lỡ, không biết cách ghi bàn. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã thắng, điều quan trọng nhất là chiến thắng", ông nói thêm.

Liên quan đến việc lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2028 và Asian Cup 2027 trùng nhau vào tháng 1/2028, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: "Ban huấn luyện sẽ xây dựng kế hoạch".

Nguyễn Bảo Long (số 12) là người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.

Trong khi đó, Nguyễn Bảo Long trở thành tâm điểm sau bàn thắng duy nhất của trận đấu.

"Em chưa bao giờ ghi bàn bằng gót cả. Em cũng hay xem những bàn thắng bằng gót. Cảm giác của em lúc đó là hạnh phúc. Việc ghi bàn giúp đội giành chiến thắng khiến em rất vui và hạnh phúc", Bảo Long chia sẻ.

Nói về sự cạnh tranh trong đội hình U23 Việt Nam, cầu thủ này cho biết: "Ở bất kỳ đội bóng nào, sự cạnh tranh cũng giúp tất cả anh em cố gắng, mang đến phong độ tốt nhất cho bản thân. Mỗi khi được trao cơ hội, anh em đều cố gắng thể hiện 100% khả năng để giúp đội bóng".

Ở lượt trận cuối ngày 14/11, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar lúc 19h. Trước đó, U23 Singapore chạm trán U23 Thái Lan lúc 15h. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Pleiku (Gia Lai).