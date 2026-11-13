HLV Singapore: U23 Việt Nam có thể vô địch châu Á trong tương lai

Phát biểu được HLV Firdaus Kassim đưa ra sau trận U23 Singapore thua U23 Việt Nam 0-1 tại giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai-VTV Cup 2026 tại Pleiku tối 12/11.

“U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ chất lượng nên từng vào tốp 4 và giành Huy chương Đồng U23 châu Á. Theo đánh giá của tôi, trong tương lai, họ có thể vô địch châu lục”, HLV Firdaus Kassim phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Nhà cầm quân Singapore đặc biệt ấn tượng với tiền đạo Ngô Đăng Khoa và tiền vệ Lê Văn Thuận. Tuy nhiên, ông cho rằng sức mạnh của U23 Việt Nam không phụ thuộc vào một vài cá nhân, mà đến từ chất lượng đồng đều giữa các vị trí.

Đây là lần thứ hai HLV Kassim cùng các học trò thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, sau cuộc đối đầu tại vòng loại U23 châu Á 2026. Trong lần tái ngộ trên sân Pleiku, đội bóng đảo quốc sư tử tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước sức ép của chủ nhà.

Dù bố trí hàng thủ số đông, U23 Singapore vẫn hai lần thoát thua nhờ khung gỗ, sau những cú dứt điểm của Williams Minh Hoàng và Đăng Khoa. Đến phút 70, Bảo Long ghi bàn bằng pha đánh gót trong vòng cấm, giúp đội quân của HLV Đinh Hồng Vinh giành chiến thắng 1-0.

“Xin chúc mừng U23 Việt Nam, họ xứng đáng giành chiến thắng. Điều đó chứng tỏ Việt Nam không chỉ là đội mạnh ở Đông Nam Á mà còn cả châu Á”, HLV Kassim thừa nhận.

Chiến lược gia này cũng xem bóng đá Việt Nam là hình mẫu để Singapore hướng tới. Theo ông, đội khách chưa có lực lượng tốt nhất do một số cầu thủ được triệu tập lên tuyển quốc gia, nên ban huấn luyện phải trao cơ hội cho những gương mặt trẻ nhằm tích lũy kinh nghiệm.

“Việt Nam là mục tiêu để chúng tôi hướng tới trong tương lai”, ông Kassim nhấn mạnh.

HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim đánh giá cao U23 Việt Nam sau khi chứng kiến U23 Singapore thua 0-1 tối 12/11. Ảnh: Đức Đồng.

Về phía chủ nhà, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận các học trò gặp khó khăn khi đối phương chủ động phòng ngự chặt chẽ. Bên cạnh đó, quỹ thời gian tập luyện hạn chế cùng mật độ thi đấu hai ngày một trận cũng ảnh hưởng đến khả năng phối hợp của toàn đội.

Những điều chỉnh sau giờ nghỉ đã giúp U23 Việt Nam cải thiện khả năng tấn công. Trong đó, Bảo Long và Đăng Khoa đều vào sân từ ghế dự bị, trước khi góp dấu ấn vào những tình huống đáng chú ý của hiệp hai.

Với chiến thắng thứ hai liên tiếp, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng với 6 điểm, hơn Qatar 2 điểm. Do đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần hòa đại diện Tây Á ở lượt cuối lúc 19h ngày 14/11 là đủ điều kiện để giành chức vô địch.