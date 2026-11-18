HLV Gavin Lee muốn Singapore cân nhắc mức độ chênh lệch khi lựa chọn đối thủ giao hữu.

Tại họp báo sau trận tối 17/11, nhà cầm quân 36 tuổi thừa nhận những cuộc đối đầu như vậy chưa chắc mang lại hiệu quả tốt nhất cho quá trình phát triển của Singapore. Ông muốn các cầu thủ có thêm cơ hội thử sức trước những đội bóng gần trình độ hơn, qua đó vận dụng những gì được tập luyện.

"Chúng tôi cũng muốn thử sức với những đội không quá cách biệt về trình độ", HLV Gavin Lee nói.

Trước Brazil, Singapore nhiều lần mất bóng dưới sức ép của đối thủ. Theo Gavin Lee, một số tình huống trông giống sai lầm đơn giản, nhưng thực tế bắt nguồn từ tốc độ áp sát khiến cầu thủ không còn thời gian và khoảng trống để xử lý. Ông xem trận đấu là dịp để học trò trực tiếp cảm nhận cường độ mà họ ít khi được trải nghiệm.

Dù vậy, HLV Singapore vẫn ghi nhận tinh thần chủ động của đội nhà. Các cầu thủ cố gắng phối hợp, đưa bóng lên phía trước và tạo cơ hội thay vì chỉ lùi sâu chống đỡ. Bài toán tiếp theo là biến trải nghiệm ấy thành sự tiến bộ trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup.

Singapore sớm rơi vào thế khó khi Vinicius hoàn tất hat-trick trong 21 phút đầu. Endrick, Estevao và Rayan tiếp tục ghi bàn, trước khi tình huống phản lưới của Raoul Suhaimi khép lại chiến thắng 7-0 cho Brazil. Kết quả giúp đội bóng Nam Mỹ kết thúc đợt tập trung bằng một trận thắng sau thất bại 2-3 trước Nhật Bản.

Những chia sẻ của Gavin Lee đặt ra vấn đề về cách chọn đối thủ giao hữu. Gặp Brazil giúp Singapore nhận rõ khoảng cách, nhưng đội tuyển cũng cần những trận đấu vừa sức hơn để kiểm nghiệm khả năng cạnh tranh.