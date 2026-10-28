HLV Simeone muốn kéo Bruno Fernandes từ MU về Atletico

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, HLV Diego Simeone đánh giá cao khả năng sáng tạo, tinh thần thi đấu và kinh nghiệm của Bruno Fernandes.

Nhà cầm quân người Argentina sẵn sàng chào đón cầu thủ 32 tuổi nếu Atletico Madrid có thể đạt thỏa thuận với đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Bruno Fernandes được HLV Simeone đánh giá cao. Ảnh: MUFC

Giám đốc thể thao Mateu Alemany đang theo dõi sát tình hình để tìm cơ hội xúc tiến đàm phán với MU.

Bruno Fernandes được cho là cân nhắc chia tay MU do những bất đồng với HLV Michael Carrick. Mối quan hệ giữa hai người không còn tốt đẹp, trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn nhiều tháng qua.

Carrick tiếp quản đội bóng từ tháng 1/2026, sau đó giúp MU giành vé dự Champions League. Dù vậy, thành quả ấy chưa đủ giúp ông tránh những chỉ trích khi kết quả mùa này sa sút.

Với Simeone, Bruno Fernandes có thể mang đến lời giải cho nhu cầu tăng sức sáng tạo ở tuyến giữa, qua đó tránh việc Alex Baena bị quá tải khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt. Tuyển thủ Bồ Đào Nha có khả năng chơi sau các tiền đạo hoặc lùi sâu tổ chức tấn công, đồng thời tạo đột biến bằng những đường chuyền xuyên tuyến và các pha xâm nhập vòng cấm.

Khả năng tham gia pressing và sẵn sàng nhận trách nhiệm khi có bóng cũng giúp Bruno Fernandes phù hợp với yêu cầu của “El Cholo”. Hợp đồng của Bruno Fernandes còn thời hạn đến tháng 6/2027, kèm tùy chọn gia hạn đến năm 2028 thuộc về CLB.

Với những gì diễn ra thời gian gần đây, lãnh đạo MU không loại trừ khả năng bán Bruno trong tháng Giêng để thu về khoản phí nhất định và đầu tư vào những gương mặt trẻ hơn - Nico Paz là ưu tiên.

Cơ hội của Atletico là khá sáng sủa. Alemany dự kiến sẽ sớm đến London gặp gỡ quan chức MU để thảo luận, trong bối cảnh Ruben Amorim cũng muốn kéo Bruno Fernandes về Milan.